大阪ＦＸ教室講師のブログ

今日のトレード戦略など役立つ情報を発信していきます！

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今日の戦略と重要経済指標

【今日の戦略】

＜買い＞
NZDCHF、GBPUSD

＜売り＞
EURNZD、USDCAD

※今日の戦略は順張り手法を想定し、綺麗な押し目買い、戻り売りが出たらエントリー

【重要経済指標】

＜6時45分＞
NZ)第4四半期消費者物価指数
＜18時30分＞
英)第4四半期GDP【速報値】
＜22時30分＞
米)新規失業保険申請件数
＜24時00分＞
米)新築住宅販売件数
米)景気先行指数
＜27時00分＞
米)７年債入札

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