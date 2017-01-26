今日の戦略と重要経済指標

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【今日の戦略】
＜買い＞
NZDCHF、GBPUSD
＜売り＞
EURNZD、USDCAD
※今日の戦略は順張り手法を想定し、綺麗な押し目買い、戻り売りが出たらエントリー
【重要経済指標】
＜6時45分＞
NZ)第4四半期消費者物価指数
＜18時30分＞
英)第4四半期GDP【速報値】
＜22時30分＞
米)新規失業保険申請件数
＜24時00分＞
米)新築住宅販売件数
米)景気先行指数
＜27時00分＞
米)７年債入札
【大阪一教えるのが上手なFXスクール】
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こんにちは、ゲストさん
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【今日の戦略】
＜買い＞
NZDCHF、GBPUSD
＜売り＞
EURNZD、USDCAD
※今日の戦略は順張り手法を想定し、綺麗な押し目買い、戻り売りが出たらエントリー
【重要経済指標】
＜6時45分＞
NZ)第4四半期消費者物価指数
＜18時30分＞
英)第4四半期GDP【速報値】
＜22時30分＞
米)新規失業保険申請件数
＜24時00分＞
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