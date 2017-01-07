¥ä¥Þ¥À¥¤­ê¡¡¡ÖÀ¨ÌÍ¡¡¤µ¤¤¤¿¤ÞÆ¦Éå¥é¡¼¥á¥ó¡×

|
¡¡ËÜÆü¤Î¥«¥Ã¥×¤Ï¤³¤ì¡£
¡¡¡¡ºë¶ÌÆ¦Éå¥é¡¼¥á¥óÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÂç¼êÌç¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤à¤«¤·¡¢¼÷¤¬¤¤ä¤«¤é¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡»ä¸æ²ÀÁð»Ò¡¢ºë¶Ì¸©Ì±¤«¤Ä¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¿Í´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÍÌ¾¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¤§¡£¤Þ¤À¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¤³¤ÈÌµ¤¤¤·¡Ä¡£
¢¡¾¦ÉÊ¥Ç¡¼¥¿¢¡
¡¡È¯ Çä ¸µ¡§¥ä¥Þ¥À¥¤㈱
¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾¡§À¨ÌÍ
¡¡¾¦¡¡ÉÊ¡¡Ì¾¡§¤µ¤¤¤¿¤ÞÆ¦Éå¥é¡¼¥á¥ó
¡¡È¯ÇäÇ¯·îÆü¡§Ê¿À®28Ç¯10·î10Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡¡¹ØÆþÇ¯·îÆü¡§Ê¿À®28Ç¯10·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¹ØÆþ¾ì½ê¡§¥¥é¥ä
¡¡Äê¡¡¡¡²Á¡§226±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¹ØÆþ²Á³Ê¡§188±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡ÃÍ°ú¤Î¨¡§16.8¡ó
¡¡»î¿©Ç¯·îÆü:Ê¿À®28Ç¯12·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×¢¡
ºë¶ÌÆ¦Éå¥é¡¼¥á¥óÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÂç¼êÌç¡×´Æ½¤¡£Âç¤Ö¤ê¤Î£Æ£ÄÆ¦Éå¤ò¶ñºà¤Ë»ÈÍÑ¡£¤¯¤»¤Î¾¯¤Ê¤¤¤È¤í¤ß¾ßÌýÌ£¥¹¡¼¥×¡£
¡¡ÅºÉÕÊª¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¡ÊÊ´Ëö¡§¸åÆþ¤ì¡Ë¡¢¤«¤ä¤¯¡¢Ä´Ì£Ìý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÍ¤Ï¡¢ÆÈ¼«À½Ë¡¤Î¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤ÃæºÙÌÍ¤ò»ÈÍÑ¡£¼ÂºÝ¤Ëè§¤Ç¤¿ÌÍ¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¼êË¡¤Ï¡¢¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¤Î¼êË¡¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡¢¥·¥³¥·¥³¤È¤·¤¿À¸ÌÍ¤Ë¶á¤¤¿©´¶¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¹¢±Û¤·¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾ßÌý·Ï¥¹¡¼¥×¤Ë¥Ô¥¿¡¼¥·¤ÊÌÍ¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ô¥ê¿É¹ÅìÌÍ¥¹¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¾ßÌý´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢´Å¿É¤Î¥È¥í¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥é¡¼Ìý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹á¿ÉÎÁ¤¬¤«¤Ê¤êÀºÌ©¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌÍ¤¬¿Ê¤à¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤¤¡ª
¡¡¶ñ¤Ï¡¢Æ¦Éå¡¢Ì£ÉÕÆù¤½¤Ü¤í¡¢¤Í¤®¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ¦Éå¤ÏÂç¤¤á¤ÎÊª¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Î¿©´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤á¤Ë¤·¤ÆËãÇÌ¥é¡¼¥á¥ó¤â¥¢¥ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢¤¤¤¤¤Í¡£ÌÍ¥è¥·¡¢¥¹¡¼¥×¥è¥·¡¢¶ñ¥è¥·¤Î»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿ÍýÁÛÅª¤Ê¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¸¶ºàÎÁÉ½¼¨¤Ï·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÑ¤Ê²½Ä´¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡É¾ ²Á¢¡¡¡¡Ê£µÃÊ³¬É¾²Á É¸½à¤Ï¡ú¡ß£²¡Ë
ÌÍ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡¡¡¡¡¡¡¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¡¡ÃæºÙ¡¡»þ´Ö¡§£´Ê¬
¥¹¡¼¥×¡¡¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡¡¡¡¡¡¡¾ßÌý
¶ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú
¤ªÁ¦¤áÅÙ¡¡¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¢¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¢¡¡¡¡Ê°ìÆü¤ÎÉ¬Í×ÎÌ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¡¡100¡ó¤¬¡ú¡ß£µ¡Ë
¡¡Æâ ÍÆ ÎÌ¡§85g(¤¦¤ÁÌÍÎÌ60g¡Ë¡¡¡¡É¬Í×ÅòÎÌ¡§430ml
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§¡ú¡¡ ¡¡¡¡330kcal
¡¡¿©±öÁêÅöÎÌ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡7.6g¡Ê¤¦¤ÁÌÍ¡¦¤«¤ä¤¯0.1g¡¢¥¹¡¼¥×7.5g¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¸³è¤ÈÊ¸²½
- >
- ¥°¥ë¥á¡¢¥É¥ê¥ó¥¯
- >
- ¿©¤ÙÊª
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë