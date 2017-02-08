下記の図で、人工知能A、具体的には音声対話システムが自動追尾レーダー技術で人間Aの脳と通信しています。

即ち、自動追尾レーダーの送信機からマイクロ波ビームが人間Aの脳に照射されています。

人間Aの脳で反射した反射波は自動追尾レーダーの受信機が受信して、受信機が反射波から脳波を抽出します。

これらの詳細は文献１〜文献５を参照ください。

同様に、人工知能Bが人間Bの脳と通信しています。

更に、人工知能Aと人工知能Bが双方向通信しています。

人工知能Aが人間Aの脳の脳波をメッセージに変換し、

更に、人工知能Aがメッセージを人工知能Bに伝えます。

人工知能Bがこのメッセージを人間Bの脳に伝えます。

文献

１．小池誠，”音声対話システムの斬新な出力インタフェース”

情報処理学会研究報告，vol.2016-NL-228, no.5, pp.1-7,2016.

２．小池誠，“マイクロ波聴覚効果をインタフェースに応用した音声対話システム”電子情報通信学会技術報告，vol. 116, no. 279, SP2016-41, pp. 1-8, 2016年10月.

３．小池誠，“リモートセンシングによる脳波計測”

電子情報通信学会技術報告，

vol. 116, No. 286, MICT2016-54,pp.35-42,2016年11月.

４．小池誠，“リモートセンシングを入力インタフェースに応用した音声対話システム”

電子情報通信学会技術報告，vol. 116, no. 378, SP2016-60,pp. 59-64, 2016年12月.