自衛隊の犯罪を斬る

防衛省情報本部が自動追跡レーダーからマイクロ波ビームを人体に照射

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サトラレの原理

下記の図で、人工知能A、具体的には音声対話システムが自動追尾レーダー技術で人間Aの脳と通信しています。

 
イメージ 1

 

即ち、自動追尾レーダーの送信機からマイクロ波ビームが人間Aの脳に照射されています。

 

人間Aの脳で反射した反射波は自動追尾レーダーの受信機が受信して、受信機が反射波から脳波を抽出します。

 

これらの詳細は文献１〜文献５を参照ください。

 

同様に、人工知能Bが人間Bの脳と通信しています。

 

更に、人工知能Aと人工知能Bが双方向通信しています。

 

人工知能Aが人間Aの脳の脳波をメッセージに変換し、

更に、人工知能Aがメッセージを人工知能Bに伝えます。

 

人工知能Bがこのメッセージを人間Bの脳に伝えます。

 

文献

１．小池誠，”音声対話システムの斬新な出力インタフェース”

情報処理学会研究報告，vol.2016-NL-228, no.5, pp.1-7,2016.

 
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=174763&item_no=1&page_id=13&block_id=8
 

２．小池誠，“マイクロ波聴覚効果をインタフェースに応用した音声対話システム”電子情報通信学会技術報告，vol. 116, no. 279, SP2016-41, pp. 1-8, 201610.

 
https://www.researchgate.net/publication/309534503_THE_INSTITUTE_OF_ELECTRONICS_IEICE_Technical_Report_INFORMATION_AND_COMMUNICATION_ENGINEERS_Microwave_auditory_effect_Applied_to_the_Interface_of_Spoken_Dialogue_System
 

３．小池誠，“リモートセンシングによる脳波計測”

電子情報通信学会技術報告，

vol. 116, No. 286, MICT2016-54,pp.35-42,201611.

http://www.ieice.org/ken/paper/20161104vbNw/
 

４．小池誠，“リモートセンシングを入力インタフェースに応用した音声対話システム”

電子情報通信学会技術報告，vol. 116, no. 378, SP2016-60,pp. 59-64, 201612.

http://www.ieice.org/ken/paper/20161220CbOF/
 

５．小池誠，“ブレーン・マシン・インタフェースが応用された音声対話システム”電子情報通信学会技術報告，vol. 116, no. 414, SP2016-65, pp. 1-9, 20171.

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