¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õZE:A ¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡õSHINee ¥ß¥ó¥Û¡õËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ V¤é½Ð±é¡Ö²ÖÏº(¥Õ¥¡¥é¥ó)¡×ÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤¬DATV¤Ë¤ÆÊüÁ÷·èÄê¡ª

パク・ソジュン&ZE:A ヒョンシク&SHINee ミンホ&防弾少年団 Vら出演「花郎(ファラン)」特集番組がDATVにて放送決定! KSTYLE | 2017年01月23日16時45分 Licensed by KBS Media Ltd. ⓒ 2016 HWARANG SPC. All rights reserved



DATVでは「花郎」の放送を記念し、主演の人気俳優パク・ソジュンを大特集。ドラマナビゲート番組「花郎(ファラン) スペシャルナビ」、パク・ソジュン、ZE:A ヒョンシク、SHINee ミンホ、防弾少年団 Vら出演キャスト7名にたっぷり語ってもらった独占インタビュー「豪華スター7人が語る! 花郎(ファラン) インタビューSP」、そして韓国の人気バラエティー「1泊2日<パク・ソジュン&ミンホ(SHINee)&ヒョンシク(ZE:A) 出演回>」をお届け!



さらに2016年12月に韓国で行われた「2016 BIRTHDAY PARTY with パク・ソジュン」、2015年の「2015 PARK SEO JUN 1st Fan Meeting」(in韓国)、「パク・ソジュン〜春のスケッチ〜」(in日本) など、過去のファンミーティングや来日の模様を収録したプログラムも合わせて放送される。3月は「花郎」で、花のような男たちと一緒に暖かい春を迎えよう。





「花郎(ファラン)」

放送日時:3月25日(土) から毎週(土) 午後11:15〜深夜1:45ほか 2話連続

話数:全20話

出演者:パク・ソジュン、ヒョンシク(ZE:A)、Ara、ミンホ(SHINee)、V(防弾少年団)、ト・ジハン、チョ・ユヌ

<あらすじ>

舞台は新羅時代。貧しい村で孤児として育てられたムミョン(パク・ソジュン) はある日トラブルに巻き込まれ、親友マクムンを失ってしまう。マクムンの父に「息子を殺した者の正体を突き止めて欲しい」と懇願され、マクムンの本名「ソヌ」として生きることを決意。新羅の王権を握っている正后のチソは権力をさらに握るため「花郎」という青年組織を作り、ソヌをその一員として入れるのだった。



「花郎(ファラン) スペシャルナビ」

放送日時:3月18日(土) 午後11:15〜深夜0:15ほか

出演者:パク・ソジュン、ヒョンシク(ZE:A)、Ara、ミンホ(SHINee)、V(防弾少年団)、ト・ジハン、チョ・ユヌ

<みどころ>

撮影中の密着カメラの映像や、NG映像を出演者たちが見て当時のことを振り返ったり、ダンスシーンを再現したり…ドラマ撮影ですっかり意気投合した出演者6人のアツアツぶりが楽しめる!? 出演キャスト同士の仲の良さが堪能できるナビゲート番組



「豪華スター7人が語る! 花郎(ファラン) インタビューSP 」

放送日時:2月19日(日) 午後10:30〜11:00ほか

出演者:パク・ソジュン、ヒョンシク(ZE:A)、Ara、ミンホ(SHINee)、V(防弾少年団)、ト・ジハン、チョ・ユヌ

<みどころ>

メインキャスト7人にDATVのカメラが独占インタビュー! 防弾少年団 Vに「苦手なもの」発覚!? SHINeeミンホとト・ジハンのバトルシーンの裏側は? ドラマ本編がさらに楽しく見られる裏話がいっぱい。パク・ソジュンの単独インタビューも収録。



「1泊2日<パク・ソジュン&ミンホ(SHINee)&ヒョンシク(ZE:A) 出演回>」

放送日時

前編:3月3日(金) 午後9:00〜10:30ほか

後編:3月10日(金) 午後9:00〜10:30ほか

出演者:パク・ソジュン、ミンホ(SHINee)、ヒョンシク(ZE:A)

<みどころ>

韓国を代表する人気バラエティーにパク・ソジュン、ミンホ(SHINee)、ヒョンシク(ZE:A) が登場!「イケメン冬季キャンプ」と題し、全羅北道(チョンラブクド) 茂朱(ムジュ) へ。ゲームに負けて冬の川に飛び込むことになった不運なメンバーも!?



