程宏昊(18歳) W+0.5 王音霊水(18歳), 第31届中国天元戦ネット予選R1

|
(;EV[第31届中国天元戦ネット予選R1]DT[2016-12-26]
PB[王音霊水(18歳)]PW[程宏昊(18歳)]RE[W+0.5]
;B[pd];W[dp];B[pq];W[dd];B[qo];W[fq];B[cf];W[fc];B[bd];W[cg]
;B[dg];W[ch];B[df];W[cc];B[dh];W[cj];B[ci];W[bi];B[di];W[dj]
;B[bh];W[bg];B[ah];W[bk];B[bf];W[nc];B[oc];W[nd];B[pf];W[jd]
;B[lc];W[ld];B[nb];W[mb];B[ob];W[kp];B[mq];W[qj];B[ql];W[rf]
;B[qf];W[qp];B[po];W[pl];B[qm];W[mp];B[np];W[lq];B[mo];W[lp]
;B[nq];W[kn];B[hm];W[ho];B[hj];W[rg];B[re];W[kc];B[qh];W[rh]
;B[qi];W[ri];B[pj];W[qk];B[pk];W[rl];B[rm];W[sl];B[cq];W[cp]
;B[bp];W[bo];B[br];W[sm];B[bn];W[co];B[ao];W[dq];B[dr];W[er]
;B[cm];W[dm];B[dl];W[el];B[em];W[dn];B[bl];W[fl];B[fj];W[ej]
;B[hn];W[ds];B[cs];W[cr];B[sn];W[rj];B[dr];W[aq];B[ap];W[cr]
;B[rk];W[sk];B[dr];W[am];B[es];W[an];B[bq];W[al];B[fr];W[rn]
;B[qn];W[eq];B[io];W[ip];B[jo];W[jp];B[ro];W[gr];B[ai];W[bj]
;B[go];W[hp];B[lm];W[ln];B[mm];W[km];B[gl];W[fm];B[kl];W[qg]
;B[oh];W[mn];B[nn];W[jl];B[kk];W[jk];B[jj];W[kj];B[lj];W[ki]
;B[ji];W[li];B[mj];W[pi];B[oi];W[jh];B[ih];W[jg];B[ig];W[mi]
;B[nj];W[if];B[hf];W[ie];B[gg];W[ge];B[lg];W[kh];B[kf];W[jf]
;B[me];W[im];B[lb];W[mc];B[ma];W[kb];B[la];W[na];B[oa];W[ka]
;B[na];W[md];B[ke];W[kd];B[ph];W[ng];B[nh];W[fk];B[ik];W[fi]
;B[gj];W[ei];B[il];W[jm];B[gh];W[se];B[rd];W[ne];B[mf];W[gn]
;B[mr];W[lr];B[bc];W[bb];B[cd];W[dc];B[ab];W[ba];B[gm];W[fn]
;B[in];W[sd];B[sc];W[sf];B[qc];W[nf];B[mh];W[fs];B[fe];W[gf]
;B[ff];W[he];B[fd];W[gd];B[ed];W[ec];B[de];W[hg];B[hh];W[ds]
;B[cr];W[gi];B[hi];W[gk];B[ls];W[ks];B[ms];W[hk];B[hl];W[eh]
;B[eg];W[oe];B[pe];W[aj];B[ag];W[es];B[mg];W[le];B[hf];W[ac]
;B[ad];W[hg];B[gc];W[hc];B[hf];W[ij];B[ii];W[hg];B[gb];W[hb]
;B[hf];W[ko];B[fg];W[hg];B[da];W[cb];B[hf];W[no];B[oo];W[hg]
;B[fb];W[eb];B[hf];W[lo];B[no];W[hg];B[ea];W[fa];B[hf];W[lk]
;B[ll];W[hg];B[kr];W[js];B[hf];W[nm];B[mk];W[hg];B[jr];W[is]
;B[hf];W[so];B[sp];W[hg];B[sj];W[si];B[hf];W[lf];B[kg];W[hg]
;B[hq];W[hf];B[ac];W[ga];B[aa];W[gp];B[pg];W[jn];B[ij];W[od]
;B[ni];W[je];B[fh];W[of];B[og];W[lh])
この記事に
>
- Yahoo!サービス
>
- Yahoo!ブログ
>
- 練習用