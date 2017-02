楢材イーゼル　メキシカンラグ

wind of OREGON (亜米利加的服飾雑貨販売商)





こんばんは! 昨日とは違い寒い一日となりました。こんな日は早く店を閉めてひたすら帰宅するのみです。

ウイスキー樽を解体して楢材のミニイーゼルを作ってみました。

良い感じに仕上がったと思いますがどうでしょうか??

メキシカンラグです。



American Used Ciothing & Miscellaneous Goods RADIO FLYER Authorized Dealer

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津3316-6 11〜16時 (不定期営業) tel 070-2639-0320





2月 6日(月) 定休 7日(火)営業 8日(水)営業 9日(木) 定休 10日(金)営業 11日(土)営業 12日(日)営業 13日(月) 定休 14日(火)営業 15日(水)営業 16日(木) 定休 17日(金)営業 18日(土)営業