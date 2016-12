アメリカドラマ英語パターン 6. I told you to +動詞 - 私が〜するように言った

この度の学習アメリカドラマ英語のパターンは、I told you to +動詞の形です。 このパターンは、一次的に、私はあなたに〜するように言っていた、させたという意味を持ちます。 別の意味では、私はto以下しろのですか?とすることができいますが、行為者が過去の任意の時点でどのようなことをするようにさせたが、今見ると、そのさせたことをしなくていたりするときに、このパターンを使用します。特に、この第二の場合をよく勉強しておいてをください。 例えば、I told you to get up early in the morning?(私は朝早く起きてと言った?)のような行為が相手に朝早く起きてと、過去にさせた、今見ると、しろたようにしていないときに、このパターンを使用します。すなわち、単に行為者が言ったことだけではなく、その裏には、そのさせた行為が適切に行われていないということが底辺にあります。

また、このパターンの不定形は、I told you not to +動詞の形で使用して、意味は私〜しないようにしたの?で表現します。例えば、I told you not to be late?(私は遅くないようにしたの?)として使用することができ、やはりここにも過去に行為者が相手に遅くないようにしたが、今の時点でしないようにした行為が行われたときに、この表現を使用することができています。 さて動画をみましょう。









I told you to shut up - 私がその口をつぐむと言うてた?









You told me not to bother you - あなたが私に邪魔しないように言いました。









He told me to show up here。 :彼が私にここに来るように言いました。