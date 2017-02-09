新・イメージの詩

健康は注意と努力の連続、で御座います。

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Wake Up〜財津　和夫🌷

　日々の仕事に家事、育児に療養・介護。お勉強の人に、休日の人も。今日１日を精一杯に過ごされた皆様。そして、お過ごし中の方や、これから頑張る方も、お疲れ様です

　眠い方も…パクっ！

Wake Up # 財津和夫（CD音源） - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5EzWtzj_CYE - 2017年1月25日 - このサイト内で検索
Wake Up # 財津和夫（CD音源） - YouTube
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再生時間：4:28
投稿日：2017年1月25日

財津和夫 - Wikipedia

ja.wikipedia.org/wiki/財津和夫 - キャッシュ - 160k - このサイト内で検索
財津 和夫（ざいつ かずお、1948年2月19日 - ）は、日本のシンガーソングライター、作曲 家、音楽プロデューサー、ラジオDJ、俳優。ポップスグループ「チューリップ」のリーダー。 2004年から大阪芸術大学芸術学部音楽学科教授。血液型O型。和製ポール・ ...

切手のないおくりもの /チューリップ - YouTube

www.youtube.com/watch?v=hAgqb7WITfw - 2016年3月23日 - このサイト内で検索
切手のないおくりもの /チューリップ - YouTube
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再生時間：2:31
投稿日：2016年3月23日

財津 和夫 サボテンの花 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=RdVjV8H0bzU - 2016年9月18日 - このサイト内で検索
財津 和夫 サボテンの花 - YouTube
License. Standard YouTube License. Loading... Autoplay When autoplay i...
再生時間：4:19
投稿日：2016年9月18日

会いたい 財津和夫 沢田知可子 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=yqwGngYppJs - 2013年9月26日 - このサイト内で検索
会いたい 財津和夫 沢田知可子 - YouTube
This video contains content from Victor Entertainment, Inc.. It is not...
再生時間：9:31
投稿日：2013年9月26日
 
  今朝のオ・マ・ケ…パクっ！

チューリップ Live ⅠWAKE UP」「ぼくがつくった愛のうた ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=av7h27v0HCg - 2015年2月20日 - このサイト内で検索
チューリップ Live Ⅰ 「WAKE UP」「ぼくがつくった愛のうた ... - YouTube
PAGODA TULIP IN 芦ノ湖(1984.8.11) 【Wide】【HD】 「WAKE UP」「 ぼくがつくった ...
再生時間：12:25
投稿日：2015年2月20日

松田聖子 ／ 白いパラソル - YouTube

www.youtube.com/watch?v=l5y1DadvZnw - 2013年9月16日 - このサイト内で検索
松田聖子 ／ 白いパラソル - YouTube
1981年7月21日以前 6thシングルのアレンジ違い 作詞：松本隆／作曲：財津和夫／ 編曲：．．．？．．． こち ...
再生時間：3:33
投稿日：2013年9月16日

松田聖子 ／ チェリーブラッサム ＋ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JBD6AkcVVe4 - キャッシュ - 191k - このサイト内で検索
1981年1月21日発売 4thシングル 作詞：三浦徳子／作曲：財津和夫／編曲：大村雅朗 こちらに別バージョンがあります↓ http://www.youtube.com/watch?v= LkM0HPSdMQE.


　あなたと貴方の大切な方の毎日が、１秒でも長く、健やかで穏やかな毎日でありますように。
イメージ 2

　求める今日と云う日が、貴方にとって、素晴らしい１日になりますように。
　Ｈａｖｅ　Ａ　Ｎａｉｃｅ　Ｄａｙ（ハヴァ・ナイス・デイ！）

六義園の夜桜 04.03.28 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=39FGakpQxHs - 2008年3月21日 - このサイト内で検索
六義園の夜桜 04.03.28 - YouTube
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再生時間：6:23
投稿日：2008年3月21日

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