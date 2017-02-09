Wake Up〜財津　和夫🌷

|
日々の仕事に家事、育児に療養・介護。お勉強の人に、休日の人も。今日１日を精一杯に過ごされた皆様。そして、お過ごし中の方や、これから頑張る方も、お疲れ様です
眠い方も…パクっ！
Wake Up # 財津和夫（CD音源） - YouTube
www.youtube.com/watch?v=5EzWtzj_CYE - 2017年1月25日 - このサイト内で検索
財津和夫 - Wikipedia
切手のないおくりもの /チューリップ - YouTube
www.youtube.com/watch?v=hAgqb7WITfw - 2016年3月23日 - このサイト内で検索
財津 和夫 サボテンの花 - YouTube
www.youtube.com/watch?v=RdVjV8H0bzU - 2016年9月18日 - このサイト内で検索
License. Standard YouTube License. Loading... Autoplay When autoplay i...
再生時間：4:19
投稿日：2016年9月18日
会いたい 財津和夫 沢田知可子 - YouTube
www.youtube.com/watch?v=yqwGngYppJs - 2013年9月26日 - このサイト内で検索
今朝のオ・マ・ケ…パクっ！
www.youtube.com/watch?v=av7h27v0HCg - 2015年2月20日 - このサイト内で検索
松田聖子 ／ 白いパラソル - YouTube
www.youtube.com/watch?v=l5y1DadvZnw - 2013年9月16日 - このサイト内で検索
1981年7月21日以前 6thシングルのアレンジ違い 作詞：松本隆／作曲：財津和夫／ 編曲：．．．？．．． こち ...
再生時間：3:33
投稿日：2013年9月16日
松田聖子 ／ チェリーブラッサム ＋ - YouTube
1981年1月21日発売 4thシングル 作詞：三浦徳子／作曲：財津和夫／編曲：大村雅朗 こちらに別バージョンがあります↓ http://www.youtube.com/watch?v= LkM0HPSdMQE.
あなたと貴方の大切な方の毎日が、１秒でも長く、健やかで穏やかな毎日でありますように。
求める今日と云う日が、貴方にとって、素晴らしい１日になりますように。
Ｈａｖｅ Ａ Ｎａｉｃｅ Ｄａｙ（ハヴァ・ナイス・デイ！）
六義園の夜桜 04.03.28 - YouTube
www.youtube.com/watch?v=39FGakpQxHs - 2008年3月21日 - このサイト内で検索
この記事に
- >
- エンターテインメント
- >
- 音楽
- >
- 邦楽
コメント（0）