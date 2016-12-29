八千代市村上南「スターバックス フルルガーデン八千代店」

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私が注文した
ゆずシトラス&ティ 421円
ムスメが注文した
チョコラティ バナナ ココ 420円(税別)
サラダラップ
冬野菜&ソイカレー 380円(税別)
ムスメを迎えにフルルへ…
献血車が目にとまり協力することに( ^ω^ )
何十年ぶりだろうか…
問診をクリアし、比重の採血…
なんと、こんなに立派な体格なのに
比重が軽過ぎ！(◎_◎;)
おまけに血圧も180超え…
３回測り直してもクリアできず
今回は見送り…
ということで、気を取り直し
新作を飲みにスタバへ(*^_^*)
う〜ん、甘い…(^◇^;)
予想外で、サラダラップが美味しかった( ^ω^ )
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自分的オススメ度★★★☆☆☆
「スターバックス フルルガーデン八千代店」
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