食＊shoku＊しょく＊日記

写真だけの食ブログ始めました！

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八千代市村上南「スターバックス フルルガーデン八千代店」


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私が注文した
ゆずシトラス&ティ  421円


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ムスメが注文した
チョコラティ バナナ ココ 420円(税別)

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サラダラップ
冬野菜&ソイカレー 380円(税別)



ムスメを迎えにフルルへ…
献血車が目にとまり協力することに( ^ω^ )
何十年ぶりだろうか…
問診をクリアし、比重の採血…
なんと、こんなに立派な体格なのに
比重が軽過ぎ！(◎_◎;)
おまけに血圧も180超え…
３回測り直してもクリアできず
今回は見送り…
ということで、気を取り直し
新作を飲みにスタバへ(*^_^*)
う〜ん、甘い…(^◇^;)
予想外で、サラダラップが美味しかった( ^ω^ )

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