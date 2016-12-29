八千代市村上南「スターバックス フルルガーデン八千代店」



私が注文した























マイブログ再登場！ 前回のブログ

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自分的オススメ度★★★☆☆☆







「スターバックス フルルガーデン八千代店」 http://tabelog.com/chiba/A1202/A120204/12002297/ http://www.starbucks.co.jp

八千代市村上南1-4-1 フルルガーデン八千代１階



047-405-6931

予想外で、サラダラップが美味しかった( ^ω^ ) う〜ん、甘い…(^◇^;) 新作を飲みにスタバへ(*^_^*) ということで、気を取り直し 今回は見送り… ３回測り直してもクリアできず おまけに血圧も180超え… 比重が軽過ぎ！(◎_◎;) なんと、こんなに立派な体格なのに 問診をクリアし、比重の採血… 何十年ぶりだろうか… 献血車が目にとまり協力することに( ^ω^ ) ムスメを迎えにフルルへ… 冬野菜&ソイカレー 380円(税別) サラダラップ チョコラティ バナナ ココ 420円(税別) ムスメが注文した ゆずシトラス&ティ 421円 私が注文した