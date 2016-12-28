£³£´£·£·¡¥´²ÍÆÏÂ²òÊ¿ÏÂ¡¢¿¿¼îÏÑ

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¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¥Ï¥ï¥¤¡¦¿¿¼îÏÑ¤Î¥¢¥ê¥¾¥ÊµÇ°´Û¤ËÎ×¤à¥¥íÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¡Ë¤È°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡Ê2016Ç¯12·î27Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)AFP/Nicholas Kamm ¡Ú12·î28Æü AFP¡Û¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¡ÊBarack Obama¡ËÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¡ÊHawaii¡Ë¤Î¿¿¼îÏÑ¡ÊPearl Harbor¡Ë¤Ç¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¡ÊWorld War II¡Ë»þ¤ÎÅ¨¹ñ¤«¤éÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¡ÊShinzo Abe¡Ë¼óÁê¤È¤½¤í¤Ã¤Æ±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¯¶¯¸Ç¤À¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ë¿Í¤ò°¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¾×Æ°¡×¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¤Ù¤¤À¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£ ¡¡Íè·îÂàÇ¤¤¹¤ë¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤ÏÎò»Ë¤äÊÆÀ¯¼£¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹ñÌ±À¤ÏÀïÁè¤ÎÃæ¤ÇÌä¤ï¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ÂÇÜ¼óÁê¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤¿¡£ ¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁþ¤·¤ß¤¬Ç³¤¨À¹¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±Â²°Õ¼±¤Î¶î¤±°ú¤¤¬ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ò¶Ë¤á¤Æ¤â¡¢ÆâÂ¦¤Ë¸þ¤«¤¦¾×Æ°¤Ë¶þ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ë¿Í¤ò°¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¾×Æ°¤Ë¹³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£ ¡ÖÍ§¾ð¤ÎÀº¿À¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È°ÂÇÜ¼óÁê¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¡ÖÀïÁè¤è¤ê¤âÊ¿ÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡£ÊóÉü¤è¤ê¤âÏÂ²ò¤ÎÊý¤¬¸«ÊÖ¤ê¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£(c)AFP
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