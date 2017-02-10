£³£·£´£°¡¥½¬¥È¥é¥ó¥×ÅÅÏÃ²ñÃÌ

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¡ã¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×Âº½Å¤òÉ½ÌÀ ½¬¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¡äAFPBB 2017Ç¯02·î10Æü 14:12¡¡È¯¿®ÃÏ¡§¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C./ÊÆ¹ñ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Ç¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥º»ÊË¡Ä¹´±¤Î½¢Ç¤ÀëÀÀ¸å¡¢¼¹Ì³´ù¤ÎÅÅÏÃ¤Î¤½¤Ð¤ËÎ©¤Ä¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê2017Ç¯2·î9Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)AFP/SAUL LOEB ¡Ú2·î10Æü AFP¡Û¡Ê¹¹¿·¡Ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡ÊDonald Trump¡ËÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡ÊXi Jinping¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÊWhite House¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¬¼çÀÊ¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å½é¡£ ¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤«¤é¡Ø°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡ÙÀ¯ºö¤òÂº½Å¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×ÀÁ¤µ¤ì¡¢Æ±°Õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¸ß¤¤¤ò¼«¹ñ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¡¡°ìÊý¡¢¹ñ±Ä¤ÎÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Ï10Æü¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ø°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡ÙÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢½¬¼óÀÊ¤Ï´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡Ö¡Ø°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡ÙÀ¯ºö¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê´ðÈ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ (c)AFP
¡ãÊÆÃæ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö°Ý»ý¤Ç¹ç°Õ¡äReuters 2017Ç¯ 02·î 10Æü 15:59 JST
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÃæ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö°Ý»ý¤Ç¹ç°Õ© REUTERS ÊÆÃæ¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö°Ý»ý¤Ç¹ç°Õ ¡ÎËÌµþ¡¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£±£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï£¹Æü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢ÃæÂæ¤¬¤È¤â¤Ë°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤Î°Ý»ý¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ Î¾¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ï£±·î£²£°Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¡£ ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£²·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡Ö£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤òÉ¬¤º¤·¤â·ø»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¡£Àè·î¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤Ï¸ò¾ÄÂÐ¾Ý¤À¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½¾Íè¤ÎÂÐÃæÀ¯ºö¤Ø¤Î²óµ¢¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó»þ´Ö£¹ÆüÌë¤ËÅÅÏÃ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£ À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¡Ø£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡ÙÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾¤Ï¡¢Áê¸ßÍø±×¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ ²ñÃÌ¤ÏÎ¾¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤òµ§¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤Æ¤Ê¤´¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÁê¸ß¤ËË¬Ìä¤ò¾·ÂÔ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¼çÀÊ¤ÏºÆ²ñÃÌ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ °ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö£±¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö»Ù»ý¤ËÃæ¹ñ¤Ï´¶¼Õ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¶¨ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦Æ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢£²¹ñ´Ö´Ø·¸¤òÎò»ËÅª¤Ê¿·¤¿¤Ê¹â¤ß²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ ½¬¼çÀÊ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¸ß¤¤¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÊä´°¤·¡¢¶¦¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¼çÀÊ¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ËÇ°×¡¢Åê»ñ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌÌ¤ÇÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¦¤Ë¼é¤ë¤¿¤á¹ñºÝÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¨Ä´¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡¢¤È¤·¤¿¡£ Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤È±ß³ê¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·É½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÏÀè½µ¡¢Î¾¹ñ¤¬°ú¤Â³¤¡Ö¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
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