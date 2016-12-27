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7月26日 撮影記その5 〜西武池袋線〜

こんにちは〜😀
毎度おなじみrailway11480です。
＜日本にある駅名紹介 その18-21＞
石打(いしうち)
＊乗り換え路線なし

今回も引き続き西武池袋線の撮影模様をご紹介します。
それではご覧下さいませ〜📺

ー秋津駅にて撮影ー

運用番号：9
車両番号：10111F
速度表示：特急 ちちぶ
行先表示：西武秩父

イメージ 1


運用番号：5301
車両番号：38116F
速度表示：各駅停車@表示は各停
行先表示：所沢

イメージ 2


運用番号：4121
車両番号：9103F@幸運の赤い列車
速度表示：準急
行先表示：飯能

イメージ 3


西武6000系のLED方向幕コレクションです。

イメージ 4


運用番号：1751@14M運用
車両番号：6157F@TOKYO GARDEN TERACE 紀尾井町
速度表示：快速急行
行先表示：飯能

イメージ 5


運用番号：6511@55S運用
車両番号：7118F
速度表示：各駅停車@表示は各停
行先表示：小手指

イメージ 6


今回のご案内はここまでとなります。
幸運の赤い列車も鉄道ファンからしたら運用を調べれば1発なので、普通の赤い列車みたいな扱いになるかね〜笑
って事で、次回は西武池袋線のラスト記事をお送りします！
以上

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