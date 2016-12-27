7月26日 撮影記その5 〜西武池袋線〜



毎度おなじみrailway11480です。

＜日本にある駅名紹介 その18-21＞

石打(いしうち)

＊乗り換え路線なし



今回も引き続き西武池袋線の撮影模様をご紹介します。

それではご覧下さいませ〜📺



ー秋津駅にて撮影ー



運用番号：9

車両番号：10111F

速度表示：特急 ちちぶ

行先表示：西武秩父

こんにちは〜😀毎度おなじみrailway11480です。＜日本にある駅名紹介 その18-21＞石打(いしうち)＊乗り換え路線なし今回も引き続き西武池袋線の撮影模様をご紹介します。それではご覧下さいませ〜📺ー秋津駅にて撮影ー運用番号：9車両番号：10111F速度表示：特急 ちちぶ行先表示：西武秩父

運用番号：5301

車両番号：38116F

速度表示：各駅停車@表示は各停

行先表示：所沢

運用番号：5301車両番号：38116F速度表示：各駅停車@表示は各停行先表示：所沢

運用番号：4121

車両番号：9103F@幸運の赤い列車

速度表示：準急

行先表示：飯能

運用番号：4121車両番号：9103F@幸運の赤い列車速度表示：準急行先表示：飯能

西武6000系のLED方向幕コレクションです。

西武6000系のLED方向幕コレクションです。

運用番号：1751@14M運用

車両番号：6157F@TOKYO GARDEN TERACE 紀尾井町

速度表示：快速急行

行先表示：飯能

運用番号：1751@14M運用車両番号：6157F@TOKYO GARDEN TERACE 紀尾井町速度表示：快速急行行先表示：飯能

運用番号：6511@55S運用

車両番号：7118F

速度表示：各駅停車@表示は各停

行先表示：小手指

運用番号：6511@55S運用車両番号：7118F速度表示：各駅停車@表示は各停行先表示：小手指

今回のご案内はここまでとなります。

幸運の赤い列車も鉄道ファンからしたら運用を調べれば1発なので、普通の赤い列車みたいな扱いになるかね〜笑

って事で、次回は西武池袋線のラスト記事をお送りします！

以上 今回のご案内はここまでとなります。幸運の赤い列車も鉄道ファンからしたら運用を調べれば1発なので、普通の赤い列車みたいな扱いになるかね〜笑って事で、次回は西武池袋線のラスト記事をお送りします！以上