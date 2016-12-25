ViVid Strike! ºÇ½ªÏÃ¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÁêÀ­¤ÎÌäÂê¤«¤È

|
±«·îÌëÅª¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÁêÀ°¤¯¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¡£
±«·îÌë¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¡£¥ê¥ê¥«¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤â²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡£
¤Ç¤âStrikers°Ê¹ß¤ÎÌÂÁö¤Ï¡¢¤Ê¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£¤³¤ìÅÔÃÛÀèÀ¸¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëËÜÍè¤Î¤Ê¤Î¤Ï¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¼¤È¤â»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ï¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡£
¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÈþ¾¯½÷³ÊÆ®¥¢¥Ë¥á¡¢»÷¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢º£¤Î»þÎ®¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜºî¤Î²á¾ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤¯¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
²Æ¤Î±Ç²è¤Ï¡¦¡¦¡¦¤Ê¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¤¥ÈÅÁÀâ¤ÎÃæ³ØÀ¸´ü¡©¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¡£
¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤Î»þ´ü¤Ë°ì½Ö¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ç·ë¾½¤·¤¿¡¢´ñÀ×¤Ë¶á¤¤ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤·¤«¡¢Æà¡¹¤µ¤ó¤â¡¢¤æ¤«¤ê¤ó¤â¡¢¤½¤ì¤«µ×Àî¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â¡¢Á´Éô¤¬Á´ÉôÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡ÊA's¤Þ¤Ç¤Í¡£¡Ë
À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë·É°Õ¤ò¡£¤¤Ã¤È2´ü¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¦¡¦¡¦±«·îÌë¤Ï¸«¤Ê¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ¼ñÌ£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
- >
- ¼ñÌ£
- >
- ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë