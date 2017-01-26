Î¹¹Ô¤Î»ö¡¡¤½¤Î­¢

|
Î¶Ìî»Ô¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡£
Ä«ÍÛ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤ß¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó
Ã¶Æá¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹
»ä¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¿©¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹
¤³¤ì¤Ï¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿²¹Àô¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ï¡¢Ä«ÍÛ¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ø
¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖÊæ¤â¶á¤¤¤Î¤ÇÀÖÊæ¾ë¤Þ¤ÇÂ¤ò¤Î¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¨¤¯¤Æ¡¢¾®Àã¤¬Éñ¤¤¡¢´é¤ä¼ê¤¬¤Á¤Ù¤¿¤¤¤Á¤Ù¤¿¤¤¡ª
ÀÖÊæ¾ë¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸Ãé¿ÃÂ¢¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤ª¼è²õ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÊæ¾ë¤Ç¤¹¡£
Ìç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃÓ¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¡¢¤ª¾ë¤ÎÃæ¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¤Ç¤ªÉô²°É×¡¹¤ËÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËÙ¤Ç¤¹¡£
Ãé¿ÃÂ¢¤Ï¡¢Ë´¤Éã¿Æ¤¬¹¥¤¤Ç»ä¤â»Ò¤É¤â»þÂå¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÖÊæÏ²»Î¤µ¤óÃ£¤ÎÌ¿¤¬
¼º¤ï¤ì¤¿»ö¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°¥¤ì¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹
»þÂå¤À¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬
¾ë¼ç¤Ï¡¢¾¾¤ÎÏ²¼¤Ç¤ÎÍð¿´¤¬¤Þ¤ó¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ê¡©
Åù¡¹¡¢Ã¶Æá¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ëÀ×¤ò¤ß¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢Îä¤¿¤¯¤ÆÄ¹µï¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎò»Ë¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Î
¸«³Ø¤Ï¡¢¤¤¤¤¤â¤ó¤ä¤Í¡¼¤ÈÃ¶Æá¤Ë¸À¤¦¤È
Îò»ËÂç¹¥¤¤ÊÃ¶Æá¤Ï¡¢¤½¤ä¤í¤½¤ä¤í¤ÈËþÂµ¤Ì£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë¡¢£±Çñ£²Æü¤ÎÎ¹¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Ë¬Ìä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Æüµ¡¦»¨ÃÌ
- >
- Ç¯ÂåÊÌ
- >
- 60Âå
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë