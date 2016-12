Christi Natalis





Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis





Felix dies Nativitatis





Καλά Χριστούγεννα (Kala Khristouyenna)

Joyeux Noel

Buon Natale

Merry Christmas













神の愛の贈りもの 幼子イエスの光と、聖母マリアの優しさに包まれて

慈しみと平和の下で、みなさまが過ごすことができますように





怪我や病や、様々な困難と闘っている命に、格別の慈しみと癒しと希望と

聖霊と天使たちの加護が与えられますように





世を去った方々に、赦しと安らぎと永遠の命が与えられますように