1/28 ゲスト出演リハーサル⭐

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1/28 ゲスト出演のリハーサルでした⭐
今回は短編作品です🤗
短編ですが、ぎゅっっーとREACHらしさを凝縮してみようと思ってます♬
今日は1日踊ってました⭐
お休みなさい〜😃
中谷水嶺❤
REACH次回出演情報
◼2017年1月28日（土）Hip Dance Studio 発表会にゲスト出演
14:30 〜 & 18:30〜 開場はそれぞれ30分前
◼杉並セシオンにて（〒166-0011 杉並区梅里1丁目22番32号）
◼CAST: M@A、高橋清一、成藤茉衣、ナパチャット、YOUKEY★、境悠、中谷水嶺
◼チケット：前売 3500円（税込・全席自由）
REACH事務局までご連絡ください
tel予約: 080-5880-0133 mail予約：reach.dance@live.jp
応援している出演者のお名前を明記ください
★REACH動画★
☆Reach PV第一弾 http://youtu.be/ywqIqsXNiA0
☆You Tube「REACH in Tokyo」
☆ニコニコ動画「Reach」
★中谷水嶺レギュラークラス★スケジュール
◆木曜クラス
2017年
1/12 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102
1/19 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102
1/26 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102
2/ 2 19:00-20:30 スタジオワークル原宿101
2/ 9 19:00-20:30 スタジオワークル原宿101
2/16 19:00-20:30 スタジオワークル原宿101
2/ 23 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102
◆金曜日クラス中級◆
申し込み制です、事前にご連絡ください。
連絡先：080-5880-0133 reach.dance@live.jp
毎週金曜日 14:30-16:00
＜レッスン費＞ 2000円(税込）
＜場所詳細＞
◯原宿ワークル 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目53−2 BIZ原宿
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