1/28 ゲスト出演リハーサル⭐

1/28 ゲスト出演のリハーサルでした⭐ 今回は短編作品です🤗 短編ですが、ぎゅっっーとREACHらしさを凝縮してみようと思ってます♬ 今日は1日踊ってました⭐ お休みなさい〜😃

中谷水嶺❤ REACH次回出演情報 REACH次回出演情報 ◼2017年1月28日（土）Hip Dance Studio 発表会にゲスト出演 14:30 〜 & 18:30〜 開場はそれぞれ30分前 （〒166-0011 杉並区梅里1丁目22番32号） ◼杉並セシオンにて（〒166-0011 杉並区梅里1丁目22番32号） ◼CAST: M@A、高橋清一、成藤茉衣、ナパチャット、YOUKEY★、境悠、中谷水嶺 ◼チケット：前売 3500円（税込・全席自由） REACH事務局までご連絡ください http://www.r-reach.com/contact/contact.php tel予約: 080-5880-0133 mail予約：reach.dance@live.jp 応援している出演者のお名前を明記ください

☆Reach PV第一弾

☆You Tube「REACH in Tokyo」

☆ニコニコ動画「Reach」 ★REACH動画★☆Reach PV第一弾 http://youtu.be/ywqIqsXNiA0 ☆You Tube「REACH in Tokyo」☆ニコニコ動画「Reach」



★中谷水嶺レギュラークラス★スケジュール

◆木曜クラス 2017年 1/12 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102 1/19 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102 1/26 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102 2/ 2 19:00-20:30 スタジオワークル原宿101 2/ 9 19:00-20:30 スタジオワークル原宿101 2/16 19:00-20:30 スタジオワークル原宿101 2/ 23 19:00-20:30 スタジオワークル原宿102

◆金曜日クラス中級◆

申し込み制です、事前にご連絡ください。

連絡先：080-5880-0133 reach.dance@live.jp

毎週金曜日 14:30-16:00



＜レッスン費＞ 2000円(税込）

＜場所詳細＞

◯原宿ワークル 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目53−2 BIZ原宿