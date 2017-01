New Arrival!!! +α 70's ROCK & HARD ROCK

色々な買取がありました。順次店頭に出してますので是非店頭でご覧ください。

今回は、70’s US ROCK/HARD ROCKのORIGINAL盤をご紹介します。

POWER OF ZEUS / THE GOSPEL ACCORDING TO ZEUS

RARE EARTH [RS 516] 1970 US ORIGINAL, NO CUT GREAT US ORGAN & GUITAR HEAVY PSYCH/HARD ROCK!! サンプリングでHIP HOP界でも使用された1枚。でも音楽はハードロック。

A EUPHONIOUS WAIL / A EUPHONIOUS WAIL

KAPP [KS-3668] 1973 US ORIGINAL, NO CUT US FEMALE VOCAL WITH ORGAN & GUITAR PROGRESSIVE/HARD ROCK!! 久しぶりの入荷です。女性ボーカルですが、ガッツあるハードロックの人気盤!

JO JO GUNNE / SO…WHERE'S THE SHOW?

ASYLUM [7E-1022] 1974 US ORIGINAL, IN SHRINK WRAP, CC, WOC EX-SPIRIT, VERY NICE US HARD, 4th ALBUM

MADCATS / MADCATS

SKYLINE [SKY 10166] 1978 CANADA ORIGINAL, CLEAR YELLOW WAX DIE-CUT COVER W/PICTURE INNER SLEEVE USでは、ダイカット・カヴァーではありません。 CANADIAN HARD ROCK!!

HEAD EAST / GET YOURSELF UP

A&M [SP-4579] 1976 US ORIGINAL W/INNER SLEEVE VERY NICE HARD & GUTSY ROCK!! "JAILER", "TROUBLE" 2nd ALBUM

THE DOORS / THE SOFT PARADE

ELEKTRA [EKS-75005] US盤, MID 70'S US PRESSING, GATEFOLD SLEEVE STICKER ON THE SHRINK WRAP!! 4th ALBUM

BUDDY SPICHER & BUDDY EMMONS

FLYING FISH [041] 1977 US ORIGINAL, FIDDLE & PEDAL STEEL GUITAR COUNTRY FOLK MUSIC FOR BUDDY EMMONS MANIA!





またご紹介します。