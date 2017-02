Refino4年生は群馬県高崎市の育英短期大学グランドにて試合でした。

VS ザスパ草津 0➖0

VS NPICエレンシア 6➖0

VS ザスパ草津 0➖0

VS NPICエレンシア 0➖1

VS ザスパ草津 1➖1

VS NPICエレンシア 7➖0



いろんな地域のチームとの対戦に、大きな経験値をもらっていますね。

