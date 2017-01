【蜘蛛】 みにっこミスジ『スケ助』の引き篭もり(ぉぃ)

《此処は、現物の蜘蛛さんの画像などが御座いますので、閲覧される場合は要注意です!》





暫く見ない間に、すっかり”引き篭もり”になってしまった、みにっこミスジ『スケ助』タソ!(大嘘)



【嘘】 【大袈裟】 【紛らわしい】

お願い!JAROには、内緒にしてて…(笑)





何時もの様に、必殺誘導棒(笑)にて天才てれびくん…ちゃうわ! 秀才『スケ助』タソ(ぉ)を、

誘き寄せ(こらこら)…いや、誘って……って、【誘】の文字ばっかりですやん(苦笑)。 元い。



非常に頭の良い『スケ助』タソを、阿ーと言えば吽。ツーと言えばカー。carと言えばgoo♪(爆)



という訳で(ぉぃ)、一撃必殺は為らなかったものの、二発目で見事コバエをゲットだ…おや?







以前もチラッと紹介しましたが、現在『スケ助』タソが鎮座しているこの場所こそ、生誕の場所

…では全然なくて(ぅぃ)、ちょっと前まで脱皮に備えてヌクヌクとネムネムしてた(笑)シェルターです



どうもこの仔は、この場所が”チョー☆お気に入り〜♪”みたいで、餌を探して三千里…って

脚が全部もげてまうわっ!元い。餌を探してウロウロする時以外は、大体この場所に居ますね



撮影途中、拙者が誘導棒を使って天照大神よろしく(笑)、タロウー特製穴倉(何じゃそりゃ)

から引き摺り出そうとしても、引き篭もったきりピクリとも動こうとしない…笑わせてみるか?



お お わ ら い (笑)



※実は此処だけの話(?)『スケ助』にも後日談が→ to be continued ...





『YouTube』に蜘蛛さん動画を多数、展示しています。↓ 良かったら、覗いてみて下さい…。



【 Tarot Woman DEATH 】

https://www.youtube.com/channel/UCrQlxlLiofG4xrfz-DsSLyg



