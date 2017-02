地鰯の生南蛮/ぽつう166

「地鰯の生南蛮」新玉葱で 酒肴 「 今宵 のつまみ」百十四、 by rouchef

ぽつう 166 by rouzinsyounen 's
potuu 配信ほんぶ 2017.2.6
豆腐、納豆、あさり売り 「 戦後昭和 の幻映」 (一) 消えた日常 の数々 new

私の実家の朝はパン食だったので、なじみは薄かったのですが、豆腐屋のラッパ、あさり売りや納豆売りの売り声は、朝の日常の中に、流れる空気のようにありました。「プップー、プー」と、豆腐屋が表を通って行くと、ラッパの音が消えていった方から、今度は「なっとなっと―、なっと」と、短く威勢の良い、納豆売りの声が、近付いて来ます。 売り声が止むと、それは自転車を止め、客の相手をしている証でです。 その時間が長いと、決まって「納豆屋さん、今朝は繁盛だねえ」と、 母は 言います。 反 対の方からは、「ああさーりよー、しいーじーみー、」と長く声を伸ばす、あ さり売りの、唄うような売り声がやって来ます。すると、今度は父が、「あっさりとー死んじめえー」と、ふざけ、我々子供らも喜んで、「死んじめえー」と、大合唱になって、母が「やだねえ、縁起でもない」と言いながら、大笑いをするのです。 豆腐屋のラッパから、「繁盛」の解説、「死んじめー」と母の大笑い、ラジオから流れる天気予報と、時間通りの朝の番組の声、この一連の流れが、空気のような、朝の日常なのでした。 隙間風が入る分、外部との遮断は、はなはだしく不完全で、隣近所との心の壁も薄かったのです。機密度の高いアルミサッシの普及、高層マンションの台頭と核家族化で、住環境が大きく変わる中、冷蔵庫も高機能大型化して、暮らしは一見便利さを増しました。そして、出来たて採れたての新鮮な本物の味が、朝の食卓から、懐かしい売り声やラッパの音と共に、消えて行きました。 今では貴重になった、何代も続く老舗と呼ばれる店の、身近な宝庫だった商店街に、スーパーやコンビニが取って代わり、町からいたずら小僧の集団と買い物篭が姿を消した、「戦後昭和」とは、そんな時代でもあったのです。 この先、私たちが、手軽さや便利さを求める時、それが何を意味し、何を代償に失うのかを、教えてくれるのも、「戦後昭和」と言う、時代の経験なのです。 次回へ

「地鰯の生南蛮」新玉葱で 酒肴 「今宵のつまみ」百十四、 by rouchef 鮮度の良い地鰯を入手した。 ほとんど脂のない、春鰯だ。 特別鮮度が良い。なんとしっかり鱗が付いている。 愛知産の地物でも、こんな事はまず無い。

スプーンで身をおろし* 、強めに振り塩をし、 冷蔵庫で4〜5時間置く。

*おろし方は↓ここ ぽつう63

水500ml、酢大さじ2、塩少々を合わせた 洗い酢に、鰯を15分浸けて酢洗いする。

酢、大さじ3、 水、大さじ1.5、 砂糖、大さじ1、 醬油、小さじ1、 濃塩水* 小さじ1、 鷹の爪、1本、(粗みじん切り) 柚子皮、4〜5g(細切り) を合わせ、 南蛮酢 を作る。

濃塩水*=水100ml+食塩大さじ2



身玉葱、1/2個(100g、薄切り)、 鰯は斜め半分に切る。

鰯、玉葱の順で南蛮酢に浸け、 ラップを上から押し付け、20分以上漬け込む。

全体をザックリと混ぜ、 南蛮酢もすべて鉢に盛り込む。

春鰯のあっさりした旨味、 新玉葱の爽やかな甘味が、 南蛮酢で溶け合う。

凡身の下手くそな表現では、 とても追いつかない。

とにかく旨い。 勿論酒だ、 辛口の常温を 黙って用意しよう。

某老シェフ 2017/2/6

