今朝は、レッドのマロンとケイ君を交配しました。 アプリも、本発情だったようで、ノン君と交配しました。 アプリのフリーチェは、マルチーズのモー君と交配していますので、これは受胎すればマルプーが生まれます。 発情が3頭重なると、さすがにトイプーの♂が間に合わないので、仕方ない。。。

女の子は3頭とも ノンやケイと同じ位か、それよりも小さいサイズの1kg台の女の子達なので、産仔は あんまり(・・というより、ほとんど)期待してません💦



以前 妹の所で飲ませて貰って、すっかり気に入ってしまった バリスタ💛 お早い対応に感謝♪ 価格コムで最安値を調べて、以前に加湿器付jき空気清浄機を買ったECカレントさんで、昨日注文して、翌日午後には届きましたお早い対応に感謝♪

赤と白とあったけど、木目調にしました。



取りあえず床の上で試す。。。(笑)





スマホで設定して、ブルートゥースを連動させて、水調整、泡調整など出来ました





両親は、お気に入りの豆を買いに わざわざ遠くまで走る人でしたが 私は面倒臭いので豆を挽いて飲む習慣はなくって、専らインスタント派なので、これからは今までよりは美味しく飲めそう♪



お客様にもお出し出来るので、楽しみです



・゜゜・*:.。. .。.:*



U^ェ^USo cute and just precious!!



ロイヤルリムジン 矢口まや

502-0857 岐阜市正木1214-1

docomo (090)2773-5302



WEB

.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*U^ェ^USo cute and just precious!!ロイヤルリムジン 矢口まや502-0857 岐阜市正木1214-1docomo (090)2773-5302 Mail ←クリックして下さいWEB http://www.e-wanko.com 動物取扱業 岐阜市120257号(販)

*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:* ・゜゜・*:.。. .。.:*