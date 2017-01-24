¼ãÄ¬¼òÂ¤ Àé¹ïÂ¢ ( ¤»¤ó¤´¤¯¤°¤é ) ¼êÂ¤¤êÂ¢ ¤Î ¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ ÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ ÌÚÃ®¾øÎ±´ï ¥È¥ó¥Í¥ëÃùÂ¢¸Ë¡¡¾ÆÃñ¤Û¤ó¤ï¤«¤¯¤ó = ¼ãÄ¬¼òÂ¤ÉþÉôÌÀ¡¡# ¾ÆÃñ °ò¾ÆÃñ Çþ¾ÆÃñ ³°¿©¶È³¦ °ûÎÁ¶È³¦ Çß¼ò

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della marea leggero nero e flusso della marea Satsuma reflujo leve negro y flujo de la marea Tangerina maré leve preta e fluxo do maré Dan satu pasang hitam muda และหนึ่งหนุ่มสีดำไทด์  Và một thủy triều đen nhỏ Satsuma black young tide  ¤·¤ç¤¦¤Á¤å¤¦ Shochu Sho-Chu ¶å½£ »§Ëà Âç¶ù Á¾±÷ ¤½¤ª »ÖÉÛ»Ö Í­ÌÀ ¿ÓÊ¼±Ò ¾¾»³ ¾¾»³ÈÍ ËöµÈ ºâÉô ( ¤­¤å¤¦¤·¤å¤¦ ¤µ¤Ä¤Þ ¤ª¤ª¤¹¤ß ¤·¤Ö¤· ¤¢¤ê¤¢¤± ¤¸¤ó¤Ù¤¨ ¤Þ¤Ä¤ä¤Þ ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Þ ¤ä¤Ã¤Á¤¯ ¤Þ¤Ä¤ä¤Þ¤Ï¤ó ¤¹¤¨¤è¤· ¤¿¤«¤é¤Ù ) JA ¼¯»ùÅç »§Ëà Âç¶ù ¼¯²° ·§ËÜ Ä¹ºê Ê¡²¬ ÂçÊ¬ µÜºê ÅÔ¾ë ÆüÆî ¶ú´Ö º´²ì °ñ¾ë Åìµþ ¿ÀÆàÀî ºë¶Ì ¿å¸Í (¤«¤´¤·¤Þ ¤µ¤Ä¤Þ ¤ª¤ª¤¹¤ß ¤«¤Î¤ä ¤¯¤Þ¤â¤È ¤Ê¤¬¤µ¤­ ¤Õ¤¯¤ª¤« ¤ª¤ª¤¤¤¿ ¤ß¤ä¤¶¤­ ¤ß¤ä¤³¤Î¤¸¤ç¤¦ ¤Ë¤Á¤Ê¤ó ¤¯¤·¤Þ ¤µ¤¬ ¤¤¤Ð¤é¤® ¤È¤¦¤­¤ç¤¦ ¤«¤Ê¤¬¤ï ¤µ¤¤¤¿¤Þ ¤ß¤È) shochu-hiball Sho-Chu ¾ÆÃñ ¤·¤ç¤¦¤Á¤å¤¦ ËÜ³Ê¾ÆÃñ ÆÁÍø ¤¤¤â¾ÆÃñ °ò¾ÆÃñ ¤à¤®¾ÆÃñ Çþ¾ÆÃñ ¥ê¥­¥å¡¼¥ë °û¤ßÊý ³ä¤êÊý ¤ªÅò³ä¤ê ¿å³ä¤ê ¥í¥Ã¥¯ Ãº»À³ä¤ê ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë ¾ÆÃñÃº»À³ä¤ê ¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë ¾ÆÃñ¥í¥Ã¥¯ ¾ÆÃñ¿å³ä¤ê ¾ÆÃñ¤ªÅò³ä¤ê Àéµµ½÷ (¤»¤ó¤«¤á¤¸¤ç) ²«¼ãÄ¬ (¤­¤ï¤«¤·¤ª) ¾Á (¤­¤³¤ê) À²Å·¤Ê¤ê (¤»¤¤¤Æ¤ó¤Ê¤ê) 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