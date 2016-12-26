²£¤Ð¤¤·÷Æâ¡¢¡ÖÙÜÈø¤Î°ì¿¶¡×¤Î´üÂÔ¤âÌá¤êÇä¤ê¤¬¾åÃÍ°µÇ÷¡áº£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì

|
¡ÎÅìµþ¡¡£²£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - º£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢²£¤Ð¤¤·÷Æâ¤ÎÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Æü¤ÎÂçÇ¼²ñ¤Ë¸þ¤±°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤ë¡ÖÙÜÈø¡Ê¤È¤¦¤Ó¡Ë¤Î°ì¿¶¡×¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬£²Ëü±ß¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤Á¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¼è°ú»²²Ã¼Ô¤Î¸º¾¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ë£Å£Ô£Æ¡Ê¾å¾ìÅê¿®¡ËÇã¤¤¤¬²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£±Ëü£¹£°£°£°±ßÂæ¤Ç¤ÎÃÍ¸Ç¤á¤Î¶ÉÌÌ¤òÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£±Ëü£¹£°£°£°±ß¨¡£±Ëü£¹£¶£°£°±ß¡£
£²£¶Æü¤Ï²¤ÊÆ»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï£²£·Æü¤Ë£±£±·îÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢£²£¸Æü¤Ë£±£±·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¤Ê¤É·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤°¡£ÎÉ¹¥¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ³ô¤Î»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤¬ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤â¸½¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¾¯¼å¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸«¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Öµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Çã¤¤¤¬¾å¾ºÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¹ñÆâ¾Ú·ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤¬µÙ²ËÆþ¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÅì¾Ú£±ÉôÇäÇãÂå¶â¤Ï£²Ãû±ß¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÁª¸å¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇäÇã¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°°æ½»Í§¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥Ë¥¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î»ÔÀî²í¹À»á¤Ï¡ÖÌÜ¿·¤·¤¤ºàÎÁ¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¼¡´üÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¾®¤¸¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤ß¤ë¡£
ÊÆ¥À¥¦<.DJI>¤Ï£²Ëü¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ä¹â´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂæÅþÃ£¸å¤ÏÃ£À®´¶¤«¤éÇä¤ê°µÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£²¤½£¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¶ä¹ÔÂç¼ê¥â¥ó¥Æ¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥¹¥¡¦¥Ç¥£¡¦¥·¥¨¥Ê<BMPS.MI>¤ÎµßºÑ¤ò¤á¤°¤ë·üÇ°¤¬ÂæÆ¬¡£³°Éô´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ³ô¤â°ì»þÅª¤ÊÄ´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ë£Å£Ô£ÆÇã¤¤¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¼ûµëÌÌ¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢²¼ÃÍÉÔ°Â¤ÏË³¤·¤¤¡£
È¾ÌÌ¡¢ÂçÇ¼²ñ¤Þ¤Ç¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬£²Ëü±ß¤ò²óÉü¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö£±Ëü£¹£µ£°£°±ß¨¡£²Ëü±ß¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï²áµî¤ËÇäÇã¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÌá¤êÇä¤ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¡ÊÇ¯ÌÀ¤±È¯É½¤Î¡ËÊÆ£±£²·î£É£Ó£ÍÀ½Â¤¶È»Ø¿ô¤¬¥É¥ë¹â¤Î±Æ¶Á¤ÇÍî¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢¥É¥ë¹â¤Î¡ØÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡Ù¤ò»Ô¾ì¤¬°Õ¼±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡Ê²¬»°¾Ú·ô¥·¥Ë¥¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î¾®Àî²Âµª»á¡Ë¤È¡¢ÂçÈ¯²ñ¸å¤ÎÁê¾ì¤ÎÄ´À°¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë