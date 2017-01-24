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【算太・数子】 【算数合格】
【算数・数学】［う山先生の受験対策］【２０１７スペシャル】その８
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【算数合格トラの巻】
【算太・数子の算数教室】(R)
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(o^-')b
本日はこの問題にチャレンジ☆【2017年対策】の問題です♪
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2017/01/24（火）
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(o^-')b 本日は【う山先生からの挑戦状】
【2017対策】【数の性質】です♪
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（問題）
2017×AA0BB＝CCCCDDEE
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この等式が成立するとき、
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅを求めてね♪
もちろん、
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅは０〜９の整数です☆
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［う山先生からの挑戦状（数論）］
［数の性質・2017対策問題］
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(*^ー^)ノ
本日は【う山先生からの挑戦状】の、
【2017年対策問題】です☆
【2017スペシャル】の問題です♪
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【ダンロック】君が言ってますように、
『2017年対策問題
［2017特集］
８回目です☆
「2017の倍数」
の問題ですよ♪』
です。
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「2017の覆面算」です☆
今回は、かなりの上級者用の問題を作成しました。
楽しく解いてみて下さい♪(^0^)/
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「2017」の数字をいろいろ題材にした
【2017スペシャル】の問題を楽しみながら解いてね♪( ´θ｀)ノ
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［2017スペシャル］の問題を解いて、
【数の性質で算数合格】しましょう☆(o^-')b
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う山先生の予想正答率は、
見事に正解 → 15％以下
「数字って面白いな♪」と思いながら正解 → 15％以下
です。
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ではレッツ・ゴー！！
☆(^o^)/
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答えは、本日中(2017-01-24)までに
解答専用メールにご連絡あった方で
なおかつ、
・「解答希望」
・お名前
・ご住所
・電話番号
・自分の考え方
・自分の解き方
・途中式
・目標中学
・現在の塾や偏差値
をご記入の方に解答を送信予定です。
また、
最近、記入不備や迷惑メール等が多いので、
プロバイダーまたは携帯・スマホのメールアドレスからの
メールにのみ解答を送信致します。
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［解答専用メール］
sansu.gokaku@gmail.com
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答えは、［●●●］です。
(*^ー^)ノ
□
♪( ´θ｀)ノ
（う山先生の解法は今週の指導にて）
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［参考］【う山先生・2017年対策問題】［2017スペシャル］８回目
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（2016年）
2015/12/06（火）［数の性質・2017特集］１：素数／Ａ＝306番目、Ｂ＝2027
2015/12/13（火）［数の性質・2017特集］２：四角数
2015/12/20（火）［数の性質・2017特集］３：三角数
2015/12/27（火）［数の性質・2017特集］４：平方の差
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（2017年）
2016/01/03（火）［数の性質・2017特集］５：立方数＋平方数
2016/01/10（火）［数の性質・2017特集］６：2017の倍数その１
2016/01/17（火）［数の性質・2017特集］７：2017の倍数その２
2016/01/24（火）［数の性質・2017特集］８：2017の倍数その３
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( ´θ｀)ノ動画配信も予定しています♪
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中学受験算数・数学・算数数学プロ家庭教師・個人指導
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［発行者氏名］【う山雄一】
［発行者web］【算数合格トラの巻】
［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)
［著作］【算太・数子の算数教室】(R)
「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」
［著作］【算遊記】
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［仕事URL］
https://sansu.theblog.me/
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http://www.geocities.jp/sansu_gokaku_toranomaki/
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［成績表・偏差値アップ］
http://www.geocities.jp/santa_kazuko_1994/
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［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空
http://www.geocities.jp/san_yu_ki/
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［仕事用フェイスブック］
https://www.facebook.com/kazuko.santa.5
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［仕事用メール］
sansu_gokaku@hotmail.com
sansu.gokaku@gmail.com
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［ブログ］【算数合格トラの巻】
http://ameblo.jp/sansu/
http://blogs.yahoo.co.jp/sansu_gokaku_toranomaki
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［ブログ］【算太・数子の算数教室】(R)
http://ameblo.jp/santa-kazuko/
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［ブログ］【う山先生】
http://happy.ap.teacup.com/uyama/
http://blog.livedoor.jp/sansu/
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［ブログ］【オルドビスキー博士】
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［動画配信］【う山ＴＶ】
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［一瞬で解こう！］シリーズ
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［算数・数学ファイル／ＳＳファイル］シリーズ
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