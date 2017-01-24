【算太・数子】 【算数合格】【算数・数学】［う山先生の受験対策］【２０１７スペシャル】その８※─────────────────────────※【算数合格トラの巻】【算太・数子の算数教室】(R)※─────────────────────────※(o^-')b本日はこの問題にチャレンジ☆【2017年対策】の問題です♪※─────────────────────────※2017/01/24（火）(o^-')b 本日は【う山先生からの挑戦状】【2017対策】【数の性質】です♪（問題）2017×AA0BB＝CCCCDDEEこの等式が成立するとき、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅを求めてね♪もちろん、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅは０〜９の整数です☆［う山先生からの挑戦状（数論）］［数の性質・2017対策問題］※─────────────────────────※(*^ー^)ノ本日は【う山先生からの挑戦状】の、【2017年対策問題】です☆【2017スペシャル】の問題です♪【ダンロック】君が言ってますように、『2017年対策問題［2017特集］８回目です☆「2017の倍数」の問題ですよ♪』です。「2017の覆面算」です☆今回は、かなりの上級者用の問題を作成しました。楽しく解いてみて下さい♪(^0^)/「2017」の数字をいろいろ題材にした【2017スペシャル】の問題を楽しみながら解いてね♪( ´θ｀)ノ［2017スペシャル］の問題を解いて、【数の性質で算数合格】しましょう☆(o^-')bう山先生の予想正答率は、見事に正解 → 15％以下「数字って面白いな♪」と思いながら正解 → 15％以下です。ではレッツ・ゴー！！☆(^o^)/答えは、本日中(2017-01-24)までに解答専用メールにご連絡あった方でなおかつ、・「解答希望」・お名前・ご住所・電話番号・自分の考え方・自分の解き方・途中式・目標中学・現在の塾や偏差値をご記入の方に解答を送信予定です。また、最近、記入不備や迷惑メール等が多いので、プロバイダーまたは携帯・スマホのメールアドレスからのメールにのみ解答を送信致します。［解答専用メール］sansu.gokaku@gmail.com答えは、［●●●］です。(*^ー^)ノ♪( ´θ｀)ノ（う山先生の解法は今週の指導にて）□□□□□□□［参考］【う山先生・2017年対策問題】［2017スペシャル］８回目（2016年）2015/12/06（火）［数の性質・2017特集］１：素数／Ａ＝306番目、Ｂ＝20272015/12/13（火）［数の性質・2017特集］２：四角数2015/12/20（火）［数の性質・2017特集］３：三角数2015/12/27（火）［数の性質・2017特集］４：平方の差（2017年）2016/01/03（火）［数の性質・2017特集］５：立方数＋平方数2016/01/10（火）［数の性質・2017特集］６：2017の倍数その１2016/01/17（火）［数の性質・2017特集］７：2017の倍数その２2016/01/24（火）［数の性質・2017特集］８：2017の倍数その３□□□□□□□( ´θ｀)ノ動画配信も予定しています♪※─────────────────────────※中学受験算数・数学・算数数学プロ家庭教師・個人指導※─────────────────────────※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□［発行者氏名］【う山雄一】［発行者web］【算数合格トラの巻】［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)［著作］【算太・数子の算数教室】(R)「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」［著作］【算遊記】［仕事URL］［成績表・偏差値アップ］［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空［仕事用フェイスブック］［仕事用メール］sansu_gokaku@hotmail.comsansu.gokaku@gmail.com［ブログ］【算数合格トラの巻】［ブログ］【算太・数子の算数教室】(R)［ブログ］【う山先生】［ブログ］【オルドビスキー博士】［動画配信］【う山ＴＶ】［分数、楽しい！］シリーズ［知的ゲーム］シリーズ［一瞬で解こう！］シリーズ［解けたら天才］シリーズ［家庭教師］シリーズ［算数・数学ファイル／ＳＳファイル］シリーズ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□