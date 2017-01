ノースウェーブ　SAPPORO HOT100　12月11日付け　上位30曲

この北海道の旬がわかるノースウェーブ SAPPORO HOT100より 上位30曲を抜粋しております。12月11日付けのランキング。







http://www.fmnorth.co.jp/hot100.asp こちらのサイトのコピペでございます。









1位は、前の週4位から再びランクを上げてきました。 アジアンカンフージェネレーションの代表曲の2016版です。 もともとの雰囲気とけっこう違います。 ユーチューブのURL↓ https://youtu.be/bOZixNTn_ck?t=37

2位は、前の週3位から再びランクを上げてきました。 ブルーノマーズの新曲です!! 11月18日に発売されたアルバムタイトルになっています。 ブルーノマーズらしい常夏なナンバーです。 ユーチューブのURL↓ https://youtu.be/UqyT8IEBkvY?t=28

3位は、前の週1位から2ランクダウン 桑田圭祐の新曲です。 ユーチューブのURL↓ https://youtu.be/pRDI2XHvXLQ?t=19

2016年は、映画君の名は・・・の主題歌が爆発ヒットし 紅白歌合戦にも出場するなど大躍進したRADWIMPSの新曲です。 https://youtu.be/WuU6C8oXzIA?t=29 4位は、前の週2位から2ランクダウン。

5位は、前の週35位から30ランクアップ!! アリシアキースの新曲です。 ユーチューブのURL↓ https://www.youtube.com/watch?v=DWACsH1f2So





要注目ナンバーは 前の週より78ランクアップで12位 ニコタッチザウォールの新曲ですかね。



というような上位ナンバーですが、来週は、どのようなランキングになるのでしょうか?



Thank you for your coming and reading !! Bye now .



