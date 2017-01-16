¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡Ê£Ç­¶¡Ë¡ª2017Ç¯¡Ý¹¶Î¬Àï­¡

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2015Ç¯¡¡4-7-2¡¡6-7-5(⑫-⑭-⑨¡Ë
2014Ç¯¡¡2-11-6 5-1-1(⑩-②-①)
2013Ç¯¡¡3-5-2¡¡3-5-4(③-⑤-④)
2012Ç¯¡¡1-2-4¡¡3-4-7(③-④-⑨)
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