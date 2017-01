HELLO GOODBYE b/w I AM THE WALRUS/THE BEATLES

今回アップしたBEATLESのシングル「HELLO,GOODBYE/I AM THE WALRUS」は

以前にも紹介したシングルなんですが、今回BEATLES結成20周年時にU.K.で

発売されたピクチャー・シングル・シリーズの「HELLO,GOODBYE/I AM THE WALRUS」を

いつもお世話になっている方に探して頂いたので、以前アップしていたそれぞれの曲の記事を

再び以前ここで出させていただきました。

やっぱりこうやってピクチャー盤が集まると、ずらっと並べて観てみたくなりますよね〜。(^^

●HELLO,GOODBYE

BEATLESの曲ってメロディがとても良くて印象的なものが多いんですけど、

イントロに特長があるものも多いんですよね。

一番目立つのがイントロなしでガツ〜〜ンってくる「HELP!」みたいな曲ですけど、

今回アップした「HELLO,GOODBYE」もイントロなしでヴォーカルが始まる曲ですね。

ただイントロがない割には「HELP!」のような衝撃があるのではなく、

意外にポンと入って来る感じなんです。

PAULの歌い出しが印象的なのは、歌詞のような気がします。

♪You say Yes I say No You say Stop Isay Go Go〜〜〜という何ともかわいらしい

歌詞がとてもフックになっていると思うんです。聴きようによっては「あ〜言えば、こう言う」

みたいな天の邪鬼みたいな歌詞ですけどね。(^^;

そんな歌詞にPAULが作り出す親しみやすいメロディが絶妙に絡んで来て、

最高の曲に仕立て上げられているんです。基本的にはメンバー4人の演奏に、ヴィオラが

加わっていて曲にうねりを付けて盛り上げています。

こういうアレンジは本当に凄いな〜って思うんですよ。

その曲の特長を適格に読み取ってアレンジスルって、誰でもできる事ではないですよね。

歌詞とメロディがとてもわかりやすくて、親しみやすいだけに、それをより上手く表現を

加えるというのは、本当にセンスの良さだと思うんですよね。

これはメンバー4人とマーティンのマジックとも言えるのでしょうね、きっと。

この曲はエンディングでアドリブ演奏が入っていますけど、JOHNはこの部分が一番この曲で

良いと言っていたそうです。(皮肉かもしれませんが・・・?)

この曲を初めて聴いた時は、すぐにいいメロディだな〜って思って好きになったんですけど、

これはやはり印象的な「あ〜言えば、こう言う」という歌詞の面白さも

あったからなのでしょうね、

その勢いで長い間私のベスト・ソングの上位に入っていたんですよ。

とは言ってもガキンチョの頃の話で、最近は聴き過ぎちゃってあまり聴いていませんけど・・・

このPVですけど、アルバム『サージェント〜』のジャケット衣装を着て、

ステージで演奏しているパフォーマンスをみせてくれていますけど、

この時のフォト・ショットが昔ポスターとかで売られていたんですけど、

買い損ねてしまいました・・・今でもほしいポスターなんですよね。

ちなみにこのPVですけど、エンディングちかくでハワイアンのお姉さん方が入って来て

盛り上がりますけど、いまだにあれはよくわからない演出です。(^^

この曲はUKで5週1位に、US Billboardでも3週1位に輝き、RIAA公認ゴールドディスクに

輝いています。

●I AM THE WALRUS

さてシングルB面の「I AM THE WALRUS」ですけど、ある意味「HELLO,GOODGYE」以上に

話題になった曲で、この当時のサイケドリックな要素を一番放った佳曲ではないでしょうか。

もちろんこういう曲を作るのはJOHNしかいないわけですけど、

本当にこの頃に作ったJOHNの曲はとてもすんなりとは歌えないような曲が多くって、

不思議感が漂っているんですよね。

アレンジも非常に凝っていて、出足のキーボードやオーケストラ、SEなどが絡まって、

本当に初期のストレートな楽曲をやっていたバンドなのかと思うほどです。

とにかくそれまでに聴いた事のないサウンド作りをしているという事でしょうね・・・

アレンジも凄いのですが、この曲では歌詞も大変話題になっていて、JOHNによる新語も

作られました。・・・とはいうものの、歌詞は難解というか、お遊びのような内容で、

どうも元は『鏡の国のアリス』から来ている様ですね。

自分の曲にもルイス・キャロルの作品のような不思議感がほしかったのかもしれませんが、

まっ、このへんは想像の域です。(^^

私はBEATLESが大好きですけど、重箱の隅をつっ突くようなコアな事迄はしらないんです。

モノとステレオではイントロの長さが違うとか、○○がこっちではカットされている・・・とか、

あまり興味ないんですよ。(^^;・・・というか理解出来ないと言えばいいのでしょうか、

わかんないんです。ですが、BEATLESの場合はモノラルとステレオとが存在する時期があるので、

この「I AM THE WALRUS」でもモノラル・ミックスとステレオ・ミックスで、いろいろと

差が出て来ているんです。イントロのリフの回数が違ったり、途中の演奏がカットされたりと、

ファンにはよだれが出そうな楽しみが詰まっています。

国によっても異なっていたりもしますからね〜。ちなみに私はそういう所は追いません。

だって大変ですから〜。

そういえば、この「I AM THE WALRUS」を聴くと思い出すのが、友達のKちゃんなんです。

いつもこの曲口ずさんでいたの思い出します。当時はなんでこの曲そんなに好きなのって

思っていましたから。(^^

そういう事はおいといて、この「I AM THE WALRUS」もシングルB面ながらBillboardに

チャート・インして56位まで上昇しました。両面ヒットが当たり前のBEATLESですけど、

やっぱり凄いですよね。

最後にこの「I AM THE WALRUS」ですけど、サブタイトルがあって「“No you're NOT”

Said little Nicore」といいます。

http://www.youtube.com/watch?v=zkH3PdDZZuA

http://www.youtube.com/watch?v=u-Mz714xemU