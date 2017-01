GOOBYE STRANGER b/w EVER IN THE QUIETEST MOMENTS/SUPERTRUMP

SUPERTRUMPは79年に発表して大ヒットしたアルバム『 Breakfast in America』で

初めて知ったんですけど、それ以前に洋楽を聴き出した頃に読んでいた音楽雑誌の広告で

よく同じレコード会社のミュージシャンのアルバムと一緒に彼らの2ndや3rdアルバムが

廉価盤みたいな感じで掲載されていたので、私は売れていない可哀想なバンドなんだと

思っていたんです。ですからそのバンドと『 Breakfast in America』でブレイクしたバンドが

同じだとは最初気付かなかったんです。まっ、それくらいの認識しか当時の私にはなかった

わけなんです。(^^;

さて今回アップした「GOOBYE STRANGER b/w EVER IN THE QUIETEST MOMENTS」は

79年にアルバム『 Breakfast in America』からカットされたシングルですが、

B面の「EVER IN THE QUIETEST MOMENTS」は77年に発表された同名アルバムの

楽曲を持って来ているんです。

まずは「GOOBYE STRANGER」ですけど、日本では多分「The Logical Song」「Breakfast in

America」に続く第三弾のシングルだと思います。

曲を作ったのはバンドの中心人物Rick DaviesとRoger Hodgsonによって作れていて

歌っているのはRick Daviesです。この曲は・・・というよりSUPERTRUMPのサウンドって

Rick Daviesが奏でるエレピやハモンドの音が印象的で、その音が流れ出した途端に

SUPERTRUMPの世界が広がって行くくらい特長をもっていると思います。

「GOOBYE STRANGER」でもエレピのどこか可愛らしいメロディにのって曲が進行するので

なんだかおとぎの国へ導かれて行く感じがしてしまいます。それにこのエレピの音に合わせて

バックのコーラスがとても印象的で凄く聴いてて夢心地を味あわせてくれそうなんです。

私は『 Breakfast in America』から聴いたのでSUPERTRUMPがプログレと言う感じで

受け止めていないんですけど、この曲のメリハリのある演奏や後半でのなだれ込む様な

各楽器のうねりを味わうとそなのかな〜って思ってしまいますね・・・・

でもやはりこの「GOOBYE STRANGER」を聴いていると、あくまでもわかり易くて

キャッチーでフックのあるメロディに聴いた皆が惹かれたのだと思います。

70年代後半という時期はいろんなプログレバンドやロックバンドがポピュラーな雰囲気を

曲に織り交ぜてヒットを出していた時期でもあるんですが、SUPERTRUMPは多分以前から

こういったスタイルだったのだと思うので、何でこれ以前にブレイクしなかったのかが

ちょっと不思議なんですよね・・・もうちょっと私は彼らの初期の作品を聴いて

勉強しなくてはいけないようですね。(^^;

この曲は79年にU.S. Billboardで15位まで上昇するヒットとなっています。

さてさてB面の「EVER IN THE QUIETEST MOMENTS」ですけど、先に書いた様に

この曲は77年に発表されたアルバム『EVER IN THE QUIETEST MOMENTS』の

タイトル曲なんです。まっ、1枚のアルバムから3枚も4枚もシングルカットすると

過去のアルバムの曲を引っ張って来たりすることがありますから、これも同じ同じでしょうね。

この曲もRick DaviesとRoger Hodgsonによって作られた曲で、こちらはRoger Hodgsonが

アコギを奏でながら歌ってくれています。非常に静かでどこか静寂の中で響いて来る様な

雰囲気をもった楽曲で、雰囲気からするとポピュラーなものはなくて、なんだかヨーロッパの

トラディショナルなものを感じてしまうんです。これはアコギの演奏がそう思わせるのかも

しれませんけど、曲が持っているのはトラディショナルだと思います。

シングルのA面として持って来るにはヒット性が薄いのかとは思いますけど、非常に落ち着いた

メロディには心を落ち着かせてくれる魅力があるのではないでしょうか。

この曲が好きな方って多分『 Breakfast in America』以前の作品が好きなんじゃないのかな〜

って思うんですよ。印象が『 Breakfast in America』で変わったというのか・・・

私はそう感じているんですけど、どうでしょうね〜?(^^

https://www.youtube.com/watch?v=1K7S8TFJaYA

https://www.youtube.com/watch?v=wfPT0ODaM1Q