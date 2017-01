レッテル



彼は今までいったい何枚のレッテルを貼られたんだろう?

その答えのひとつがこのアルバ「Infidels」です。

もし透明な金属が在るとすれば、

それが「Infidels」です。



彼は無神論者でもなく、

ましてや預言者でもない。

彼は我々の基準から見れば、

ただの異教徒です。



我々は何時も彼にレッテルを貼り、

決め付けようとする。

彼は何時もレッテルの裏から

素直に答えている。





その答えのひとつが

このアルバム「Infidels」です。





もし透明な金属が在るとすれば、

それが「Infidels」です。



あまりにも明快な『Jokerman』から

最後の曲『Don't Fall Apart on Me Tonight』まで、

彼は答え続けます。





何時も我々の感性は鈍く、

眼差しの角度は変わりません。



何時も我々は混乱し悩み、

方向を見失い彷徨います。





存在するが見えないモノ、

重量が重過ぎ大き過ぎるモノ、

感じ取れるが理解出来ないモノ、

それがいったい何か?



その答えのひとつが

このアルバム「Infidels 」です。

もし透明な金属が在るとすれば、

それが「Infidels」です。





瀧山泥嵐