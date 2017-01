札幌市電　ポラリス：　ミニ観覧席・・・

今日、1月13日、金曜日、札幌は、朝は快晴だったが、今は、細かく冷たい雪が降っている。

久しぶりの札幌市電のポラリスに乗った。西線6条からロープウエイ入口までの町並みを、ポラリスのミニ観覧席から眺めた。

ポラリスは、外見はスマートだが、中は、狭くて乗り心地は今ひとつ。

この冬の始まりに、大雪で線路除雪のためのササラ電車も走れず、市電が止まったことがあった。

この大雪が後始末が、通学路の除排雪をきっかけに始まった。





東京では、宮中での歌会始め。

日本国憲法第2条と皇室典範を読んでいた。

The Imperial Throne shall be dynasitic and succeeded to in accordance with

the Imperial House Law passed by the Diet.

平成天皇の退位希望発言に関して、有識者会議なるものが出来たが、奇怪な存在ではないか?日本国憲法第2条と皇室典範による皇室会議が招集されるべきだ。





社会民主党札幌支部連合 TEL 011 590 0315 FAX 011 590 0316

FB社民党札幌支部連合