steelpan×violinの癒しLIVE@珈琲の辞書♪♪

1/14は、今年最初のLIVE@珈琲の辞書でした♪♪

このメンバーでこの場所は3回目になりました!大箱の喫茶店で、一般のお客様と観に来て下さったお客様とがごちゃ混ぜな、一般的にはきっと演り安いとは言えない場所ながら、マスターが音楽好き(ご自分でもバンドを続けてはる)なのもあって、結構楽しく演奏させて貰ってます♪♪

回を重ねる毎に、LIVE目当てのお客様も少しずつ増えてます!FBを見て、何も予告せずにいらして下さるお客様、ホンマにありがたい!\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/

steelpanの村治 進

1/14は、今年最初のLIVE@珈琲の辞書でした♪♪このメンバーでこの場所は3回目になりました!大箱の喫茶店で、一般のお客様と観に来て下さったお客様とがごちゃ混ぜな、一般的にはきっと演り安いとは言えない場所ながら、マスターが音楽好き(ご自分でもバンドを続けてはる)なのもあって、結構楽しく演奏させて貰ってます♪♪回を重ねる毎に、LIVE目当てのお客様も少しずつ増えてます!FBを見て、何も予告せずにいらして下さるお客様、ホンマにありがたい!\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/steelpanの村治 進 guitar & violinの武藤ケンイチ

guitar & violinの武藤ケンイチ steelpan × violin、リード楽器同士だけど、曲によっては不思議と絶妙なハーモニーを醸し出してくれて、ホンマにクセになるんですよ〜♪( ´θ`)ノ

今回特にええ感じやったのが、

Something

What A Difference A Day Made

歌ってる私も、聴いて頂いてるお客様も、天に昇ったかも⁈(笑)

steelpan × violin、リード楽器同士だけど、曲によっては不思議と絶妙なハーモニーを醸し出してくれて、ホンマにクセになるんですよ〜♪( ´θ`)ノ今回特にええ感じやったのが、SomethingWhat A Difference A Day Made歌ってる私も、聴いて頂いてるお客様も、天に昇ったかも⁈(笑) LIVEの後には、喫茶店らしく、コーヒーとトーストで「お疲れ様!」!マスター、いつも気遣いありがとう♪♪

LIVEの後には、喫茶店らしく、コーヒーとトーストで「お疲れ様!」!マスター、いつも気遣いありがとう♪♪ 次回は、3/4の土曜日に

same time、same place、same membersで登場します♪♪

ぜひ、チェックしてね!(^_−)−☆ 次回は、3/4の土曜日にsame time、same place、same membersで登場します♪♪ぜひ、チェックしてね!(^_−)−☆