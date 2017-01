英単さんぽ "hue"

hue





" hue " は 次の三つの意味がありますね。





① Hue : 大文字で [hwei フエイ] と発音、ベトナムの中部にある

都市、フエ (又は、ユエ) を指します。





② hue : [hju: ヒュー] と発音、古英語 "har"(灰色の) が "hiw"、

"hewe" と変化、900年頃に "hue"( 色合い 、 色調 )

という形で定着。

・She wore a garment of a violent hue .

(彼女は ケバケバしい色調の服を着ていました。)

・We know there are politicians of every hue .

(いろんな考え方を持つ政治家たちがいることを

わたくし達は知っています。)





③ hue :[hju: ヒュー] と発音、中期仏語 "hu(e)" (叫び;おそらく

擬音語?) が英語に入り、1200年頃 "hue" という形で

定着、「 追跡者などの叫び声 」を指すます。

最後の " hue " は 大抵 " hue and cry " という形で用いられます。

これは アングロ仏語 "hu et cri" を翻訳したものといわれていま

す。





犯人を 喚声をあげて 追跡・逮捕すれば、令状なしでも逮捕できる、

という法律が昔、英国にありました。





その行為を "h ue and cry "「 叫喚追跡 」といいます。





その意味も広がり、" hue and cry " は、

・罪状・人相などを記した警察の容疑者公報

・公然の抗議・叫び声(戦争反対などの)

をも意味します。





さて、「叫喚追跡」の様子を面白おかしく描いた 1947年制作の

イギリス映画 " Hue and Cry " というタイトルの作品があります。





YouTube に trailer(予告編) が UP されていますので、その様子

が具体的にご理解頂けると思います。

”少年探偵団” が大挙して大声で犯人を追跡する様子は見ものです。





何よりも貴重なのは、戦争の爪痕生々しい、廃墟と化した建物など

を舞台にロケ撮影していますので、当時(1947年) の市街地の様子

が”記録映画”としても残っているということです。





漫画雑誌の好きな少年がその中に描かれている事が実際に起こって

いることに気付き、それが或る犯罪に繋がっていることを警察に

知らせるが警察はじめ世間の人たちは彼の言うことを信じてくれず

友人たちに助けを求める..................





では、Movie Guide でちょっと覗いてみましょう。

大意拙訳の文責はすべて K ö nigin にあります。





Story revolves around a gang of crooks who use a serial

story in a kid's weekly as a means of communication.

Joe Kirby, an imaginative youngster, spots this, and in

spite of discouragement from his boss and an alleged

detective, he perseveres, interests his pals, and brings

off a great coup when boys of all ages flock to the bomb-

ravaged wastes of dockland for a roundup of the crimi-

nals. Queer camera angles and shadows can add little

when the original material lacks it.

(子供向けの週刊雑誌に続き物を掲載し、それを仲間同志の連絡に

使っているという悪者どもを中心に筋が展開する。想像力が豊かな

Joe Kirby という少年がこれに気付き、兄貴分や自称探偵という男

に無視されるにも拘わらず、あくまでも自分を信じ、自分の仲間達

を引き入れ 見事に大成功を収める。つまり、あらゆる年齢の少年達

が大挙して集まり、戦時中に爆弾でメチャメチャに壊された波止場

で取引しようとしていた犯人どもをトッ捕まえたのだ。材料となる

遠景などが戦争で破壊され尽して何も無いのだから、いくらカメラ

アングルを工夫したり陰影を付けたりしても残念乍ら無駄だ。)





確かに殺伐とした背景で、いくらカメラアングルを工夫してもそれ

以上のものを撮ることはできないでしょう。でも、それだけに何か

迫力を感じます。単に”少年探偵団”の活躍劇としてではなく、当時

の廃墟の様子も歴史的記録として観ることができます。





