À¾¤Î¥Ñ¡¼¥¯

西のパークもいろんな工夫があって楽しいようです♪

「ママコには進撃の巨人は観ることが出来ないわね!」と2号が言います

若い方々は行動力が溢れていますね⇔年パス切れた私は冬眠中です





日本のクールを、もっとアツく。



ダニエルとキティー お洒落なコスですね 初めてみました(☆。☆)



モッピーも可愛いでしょ♡♥♡



≪ビッグバードのビックトップ・サーカス≫

メリーゴーランドが変わってる@以前はスヌーピーだったはず



『ミニオン・パーク』は今春誕生だって!

世界最大の“ハチャメチャ”エリアだそうです

今も人気でよく見かけます フォトスポットの面白写真他



ランチもミニオン *ハンバーガー *オムカレー



≪進撃の巨人≫は怖いリアル映像だそうです(写真,魯▲肇薀の待ちロビー)



↓は実物大の巨人 フォトスポットもあります



≪モンスターハンター・ザ・リアル≫



COOL JAPANは5つ

*エヴァンゲリオンXRライド *モンハン *進撃の巨人 THE REAL

*ゴジラ THE REAL 4D

*名探偵コナン・ザ・エスケープ〜追憶の導火線〜

コナンがメインで出かけたそうです 迷路と謎を解いて進むそうです

残念ながら、時間切れでクリア出来なくて悔しかったそうです(><)

大阪城では≪戦国 THE REAL at大阪城≫もあるそうです 3/12まで

お好きな方々は是非西のパークへもお出かけくださいね♪

