第1部 - 日本金属学会2016年秋期講演大会

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https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=Ni-Zn%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e7%86%b1%e9%9b%bb%e5%a4%89%e6%8f%9b%e7%b4%a0%e5%ad%90%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%9b%b4%e6%b5%81%e6%8a%b5%e6%8a%97%e7%a3%81%e5%a0%b4%e4%be%9d%e5%ad%98%e6%80%a7%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%9b%b4%e6%b5%81%e6%8a%b5%e6%8a%97%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e4%be%9d%e5%ad%98%e6%80%a7&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4PLXB_jaJP654JP655&q=Ni-Zn%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e7%86%b1%e9%9b%bb%e5%a4%89%e6%8f%9b%e7%b4%a0%e5%ad%90%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%9b%b4%e6%b5%81%e6%8a%b5%e6%8a%97%e7%a3%81%e5%a0%b4%e4%be%9d%e5%ad%98%e6%80%a7%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e7%9b%b4%e6%b5%81%e6%8a%b5%e6%8a%97%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e4%be%9d%e5%ad%98%e6%80%a7&gs_l=hp....0.0.13.101630...........0.JLahvDDeQf8
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約 467 件
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多結晶 Bi 薄膜におけるスピン変換 - 日本磁気学会
www.magnetics.jp/kouenkai/2015/doc/program/46ALL.pdf量が Bi 膜厚に対して明瞭な依存性を有しておりスピン変換機構が IREE でなく ISHE で
あることを強く示唆. する。 ..... スピンゼーベック効果を用いた Ni-Zn フェライト熱電変換
素子の研究 .... 直流抵抗の磁場依存性を測定し、更に、直流抵抗の温度依存性と比.
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ホール効果及び電気抵抗 - 山形大学工学部松下研究室
ea3pch.yz.yamagata-u.ac.jp/member/sumio/.../5gakki/04.pdf次に、ホール起電力、導電率 (電気抵抗率の逆数) の温度依存性の測定より、半導体中
のキャリ. アの性質について理解を深める。金属、超電導体に関しては、電気抵抗の
温度依存性を測定し、 ... 超電導状態では直流電気抵抗は厳密に 0 であるか、
少なくとも 0 に非常に近い (測定限界 ..... 測定器. I: 電流計. 電流計. 3.2 実験操作. 実験
に用いる装置は図3 と同様であるが、それ以外に、基板温度の測定用に熱電対、および
.... 常用対数に変換して ... 1) 石田哲郎、清水東著、『改訂半導体素子』、コロナ社、
1980 p.44∼47.
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セラミックス講義10回目 6月22日(火)スライド
www.sic.shibaura-it.ac.jp/~nagayama/Ceramics100622.ppt電気抵抗の特異な温度依存性を利用して、材料の電気抵抗を測定することにより温度を
検出するセンサー素子. 図４．７ ３種類の代表的サ−ミスタ. の電気抵抗の温度依存性.
①ＣＴＲサ−ミスタ：結晶の構造変化が生じる相転移点で抵抗が急激に低下する材料 ...
※NTCサーミスタ（温度制御用センター素子として多用)の. 温度と抵抗値 ... 基本機能（・
・・電気−機械変換素子）［：図４．１４，表４．４参照］ ... フェライト，酸化鉄セラミックス）の
用途 ... Ｍr：飽和磁化状態にある強磁性体に逆方向の磁場を印加し、Ｈ＝０で強磁性中.
[PDF]
磁性材料 - 東北大学 金属材料研究所
www.imr.tohoku.ac.jp/ja/info/reports/rep2014/3-5.pdf械―電気エネルギー変換素子である永久磁石は、希土類元素 Nd や Dy の外国依存度
が特に高く、希土類フ. リーでしかも FeNdB 磁石を超える高 ..... 測定素子の I-V カーブ
の温度依存性及び素子抵抗の温度及びバイアス電圧依. 存性を図１及び図 2 に示す。
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スピンゼーベック効果を用いた熱電変換技術の開発 - ICR 株式会社 ...
www.icr-eq.co.jp/zaidan/report/pdf/report2014_02_uchida.pdf強磁性体と常磁性体の接合系に温度勾配を付けることで、接合界面近傍にスピン流が
誘起される現. 象である。 ... 本研究は、スピンゼーベック効果に基づく新原理の熱電
変換技術を応用に結実させるための基盤技 ... 議論されてきたが、系統的な磁場依存性
測定・膜厚依存性測定等の最近の実験の進展によって、よ. り微視的な ... nmの
Fe70Cu30超薄膜を用いた時にスピン流誘起熱起電力が従来素子における信号の170
%程度ま ... 硬磁性の磁性絶縁体材料として、本研究ではコバルトフェライト (CFO) に
着目した。
物性なんでもQ＆A(300-699) - 東京農工大学
web.tuat.ac.jp/~katsuaki/nandemoQ&APart2.htmlNiの透磁率の周波数特性, 磁性材料, C大Wさん ... 多結晶シリコンの抵抗率のばらつき
, 結晶工学, Ａ社Ａさん ... 電磁波中の磁場の大きさ, 電磁気学, D社Fさん ... 熱電対
による温度測定のデータのばらつき, 計測工学, T高校Bさん .... フェライトによる
インダクタンス増大の理由, 電磁気学, 成蹊大藤田さん ... ステンレスの赤外領域
における反射率の温度依存性, 光物性, サーモエレクトロン社牛場さん ..... 半導体素子
の温度依存性, 半導体物性, M社山田さん .... 太陽電池におけるジュール発熱, 光電
変換, M高専Oさん.
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Annual Report Vol.1 - 室蘭工業大学
www.muroran-it.ac.jp/kidorui/common/.../20130626140656.pdf2013年6月26日 ... 率の熱電素子は, 電気伝導は高いが熱伝導は低いという, 一見矛盾するような性質を
もつ機能 ... 若手教員達が中心となり, 我々も社会の要求に応えるレアアース研究を
推進しよう, と重点. 研究を立ち .... 希土類硫化物や酸化物における比熱，磁気特性を
精査し，高性能磁気熱変換材料としての可 ..... 図１にα - Dy2S3単結晶および焼結体多
結晶試料の比熱の温度依存性を示す[1]。α - Dy2S3の逐次 .... 電気抵抗率（ρ）, 熱伝導
率（κ）の相互依存性と粒径依存性から性能指数 ZT の最大値化を図る。遷.
第1部 - 日本金属学会2016年秋期講演大会
jim.or.jp/MEETINGS/2016_atmn/program/.../session.php?...P2, Al-Zn-Cu合金の高剛性化を実現する時効析出組織とその機構の解明. 横浜国大(
院生)○ ... 同志社大学（院生）○淺野 真未; 同志社大学（院生）八木 恭弘; 同志社大学
松岡 敬; 同志社大学平山 朋子; 国立研究開発法人 物質・材料研究機構染川 英俊 .....
P77, パルス化直流プラズマCVD装置によるホウ酸の還元・窒化の研究 ..... P149, Ge2
Sb2Te5 準安定相バルク状熱電変換材料の結晶構造及び低温熱電特性の評価 .....
P192, Ni2MnGa1-xFexの電気抵抗の温度依存性と透磁率測定による転移温度の圧力
効果.
物性なんでもQ＆A(日本語索引)
busseiqanda.la.coocan.jp/nandemoQ&AJapaneseindex.html空間電荷制限電流について · 空間電荷制限電流の温度依存性(半導体中の) · 空間
電荷制限電流(トラップ存在下における) · 空気(熱膨張係数) · 空気(小孔からのリーク) ·
空気(ヤング率) · 空気(湿度100%の場合物性値) · 空気圧による変形(密閉した ...
JIS R 1600:2011 ファインセラミックス関連用語 - kikakurui.com
kikakurui.com/r1/R1600-2011-01.html表面又は内部の欠陥からの亀裂進展が起こりにくい，破壊に対する抵抗力を高めた
セラミックス。 .... 温度を変化させるだけでその表面に正負の電荷を発生する性質（焦電
性）をもつセラミックス。 ... 注記 酸化鉄を主成分とするフェライトの多くは強磁性を. 示す
。 ...... 熱電変換素子を用いて熱を電力に変換する発電方法。 ... 電気抵抗の温度依存
性が強いため，NTC サーミスタと併用して温度補償を行ってい ..... 型枠とその中に充塡
された粉体との間にパルス状の直流電流を通電し，そのとき発生する熱及び加圧により
焼結す.
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