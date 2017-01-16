第1部 - 日本金属学会2016年秋期講演大会

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強磁性体と常磁性体の接合系に温度勾配を付けることで、接合界面近傍にスピン流が

誘起される現. 象である。 ... 本研究は、スピンゼーベック効果に基づく新原理の熱電

変換技術を応用に結実させるための基盤技 ... 議論されてきたが、系統的な磁場依存性

測定・膜厚依存性測定等の最近の実験の進展によって、よ. り微視的な ... nmの

Fe70Cu30超薄膜を用いた時にスピン流誘起熱起電力が従来素子における信号の170

%程度ま ... 硬磁性の磁性絶縁体材料として、本研究ではコバルトフェライト (CFO) に

着目した。