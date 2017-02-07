0574年 - 聖徳太子、皇族

1478年 - トマス・モア、思想家

1693年 - アンナ・イヴァノヴナ、ロマノフ朝ロシア帝国第4代皇帝

1741年 - ヨハン・ハインリヒ・フュースリー、画家

1801年 - ウィレム・デ・ハーン、動物学者

1812年 - チャールズ・ディケンズ、作家

1834年 - ドミトリ・メンデレーエフ、化学者

1834年 - 広沢真臣、周防国/長門国長州藩藩士・政治家

1837年 - ジェームズ・マレー、言語学者

1838年 - 赤禰武人、周防国/長門国長州藩藩士

1867年 - ローラ・インガルス・ワイルダー、作家

1870年 - アルフレート・アドラー、心理学者

1871年 - 志賀潔、細菌学者

1871年 - ヴィルヘルム・ステーンハンマル、作曲家

1875年 - 蟹江一太郎、実業家・カゴメ（飲料・食品・調味料の大手総合メーカー）創業者

1877年 - ゴッドフレイ・ハロルド・ハーディ、数学者

1879年 - 黒田善太郎、実業家・コクヨ（文房具・オフィス家具等のメーカー）創業者

1884年 - 鳩山秀夫、法学者

1885年 - シンクレア・ルイス、作家

1885年 - 高碕達之助、実業家・政治家・東洋製罐（金属製品メーカー）創業者・電源開発（J-POWER、卸電気事業者）初代総裁

1886年 - 木村篤太郎、政治家

1889年 - ハリー・ナイキスト、物理学者

1892年 - ヤン・スメテルリン、ピアニスト

1893年 - 鈴木茂三郎、政治家

1901年 - 伊志井寛、俳優

1904年 - 北野豊吉・実業家・北野建設（建設会社[中堅ゼネコン]）創業者

1905年 - ウルフ・スファンテ・フォン・オイラー、生理学者・ノーベル生理学・医学賞受賞者

1905年 - ポール・ニザン、作家

1905年 - 波多野完治、心理学者

1906年 - 愛新覚羅溥儀、中国清朝第12代皇帝・満州国皇帝

1906年 - 浜村純、俳優

1906年 - オリェーク・アントーノフ、航空機設計者

1911年 - 入江たか子、女優

1913年 - 織田隆弘、僧侶・高野山真言宗大僧正

1913年 - ラモン・メルカデル、諜報員

1919年 - イルゼ・パウージン、フィギュアスケート

1922年 - 三根山隆司（十代高嶋親方）、大相撲

1925年 - 吉田とし、児童文学作家

1925年 - 加藤一、画家

1926年 - 津島恵子、女優

1927年 - 依田光正、作曲家

1927年 - ジュリエット・グレコ、シャンソン歌手

1929年 - アレハンドロ・ホドロフスキー、映画監督

1929年 - 貞永信義、マラソン

1930年 - 梯郁太郎・実業家・ローランド（大手電子楽器メーカー）創業者

1931年 - ピエール・シャンボン、生物学者

1932年 - 深井迪子、作家

1933年 - 木村元、俳優

1934年 - 金美齢、評論家・コメンテーター

1935年 - バーブ佐竹、歌手

1937年 - 阿久悠、作詞家・作家

1937年 - 木村元、俳優

1938年 - ジョニー・ワーハス、プロ野球

1940年 - 益川敏英、理論物理学者・ノーベル物理学賞受賞者

1941年 - マキノ正幸、芸能プロモーター・実業家・沖縄アクターズスクール（芸能養成スクール）設立者

1943年 - 小林稔侍、俳優

1945年 - 菊川昭二郎、プロ野球

1945年 - 岩松八重子、ボウリング

1945年 - 平和勝次、歌手 《 元 平和勝次とダークホース》

1947年 - 和泉敬子、女優

1948年 - 植田芳暁、ミュージシャン 《 元 ザ・ワイルド・ワンズ》

1948年 - 出口修至、天文学者

1948年 - 石鍋裕、料理人

1948年 - リチャード・プレブル、政治家

1948年 - タイガー戸口、プロレス

1948年 - 岸川美好、演歌歌手

1949年 - 国井雅比古、アナウンサー

1949年 - 柳井正、実業家・ファーストリテイリング（衣料品販売業「ユニクロ」等の運営企業）創業者

1949年 - 青山ミチ、歌手

1950年 - 飯塚将光、オートレース

1951年 - 西浦勝一、騎手・調教師

1952年 - 高橋佳代子、アナウンサー

1952年 - トニー・リュウ、俳優

1953年 - アンリ＝アレックス・パンタル、調教師

1953年 - ダン・クイゼンベリー、米プロ野球

1955年 - 片山雅博、アニメ評論家

1955年 - ミゲル・フェラー、俳優・声優

1956年 - マーク・セント・ジョン、ミュージシャン 《元 KISS》

1956年 - 佐々木啓司、アマチュア野球

1958年 - 田児よし子（米倉よし子）、バドミントン

1958年 - 倉持知子、漫画家

1959年 - カルロス・ポンセ、プロ野球

1959年 - 青島美幸、女優・放送作家・エッセイスト

1960年 - 松本保典、声優

1961年 - 勝又隆一、ミュージシャン・作曲家 《元 米米CLUB》

1962年 - ガース・ブルックス、歌手

1962年 - デヴィッド・ブライアン、ミュージシャン 《Bon Jovi》

1963年 - 香坂みゆき、女優

1964年 - 平松八千代、歌手

1964年 - 富坂聡、ジャーナリスト

1964年 - 住宅正人、ちくわ笛演奏者

1966年 - 田島昭宇、漫画家

1966年 - 田尻健一、アニメーター

1966年 - 西沢立衛、建築家

1966年 - クリスティン・オットー、競泳

1966年 - 田尻健一、アニメーター

1967年 - 大沢伸一、ミュージシャン 《MONDO GROSSO》

1967年 - 富井千雅、タレント

1968年 - 寺岡呼人、ミュージシャン 《元 JUN SKY WALKER(S)》

1968年 - 土門廣、元俳優

1969年 - 古賀誠、アニメーター

1969年 - 中川幸太郎、作曲家

1969年 - 浦上壮史、サッカー

1969年 - ハッピハッピー。 （コアラ）、タレント 《元 アニマル梯団》

1970年 - 柏屋コッコ、漫画家

1970年 - 福沢博文、俳優・スーツアクター

1971年 - 鎌田雅人、作曲家・ミュージシャン（キーボード奏者）・音楽プロデューサー

1971年 - 大野エリ、声優

1972年 - 諏訪内晶子、ヴァイオリニスト

1972年 - 本宮泰風、俳優

1972年 - 古今亭志ん丸、落語家

1973年 - 園崎未恵、声優・歌手

1973年 - 島田智佐子、バスケットボール

1974年 - 小野友誠、陸上競技/中距離

1975年 - 松田樹利亜、シンガーソングライター 《元 BABY'S》

1976年 - 双川正文、タレント

1976年 - 奥大介、サッカー

1977年 - 宮本恒靖、サッカー

1977年 - たなかえり、女優

1977年 - 森野文子、女優

1977年 - 石井光太、ノンフィクション作家

1977年 - マリウス・プッツナウスキー、総合格闘家

1978年 - Manami、歌手 《Paix2》

1978年 - アシュトン・カッチャー、俳優

1978年 - DJ SUZUKI、ミュージシャン（ヒップホップDJ） 《アルファ》

1978年 - ダニエル・ファン・ブイテン、サッカー

1978年 - エンディ・チャベス、米プロ野球

1979年 - 石毛佐和、声優

1979年 - 桜井誠、ミュージシャン 《Dragon Ash》

1979年 - 矢野ペペ、タレント 《パラシュート部隊》

1979年 - 剣武輝希、大相撲

1980年 - イ・ジョンヒョン 〈李貞賢〉 、歌手・女優

1980年 - 古井弘人、ミュージシャン 《GARNET CROW》

1982年 - 向井理、俳優

1982年 - 大田祐歌、タレント・歌手 《チェキッ娘》

1983年 - クリスチャン・クリエン、レーシングドライバー

1983年 - 小坂忠士、騎手

1983年 - レフア、歌手 《元 ココナッツ娘。》

1984年 - 真田裕貴、プロ野球

1984年 - 高木あずさ、タレント

1984年 - 松坂南、タレント・女優

1985年 - 藤原ななこ、タレント

1985年 - 奈良沙緒理、元タレント 《元 Ace File》

1986年 - 上村彩子、タレント 《AKB48》

1988年 - 加護亜依、歌手 《元 モーニング娘/W (ダブルユー)》

1988年 - 佐々木竜太、サッカー

1988年 - パーダール・ビアンカ、フィギュアスケート

1988年 - マシュー・スタッフォード、アメリカンフットボール

1989年 - ウラジーミル・ウスペンスキー、フィギュアスケート

1990年 - ダニエル・オブライエン、フィギュアスケート

1990年 - メロベ・エフレム、フィギュアスケート

1991年 - 前山剛久、俳優

1991年 - YOHKO、シンガーソングライター

1992年 - 矢島舞美、歌手 《℃-ute》

1992年 - クセニヤ・ストルボワ、フィギュアスケート

1992年 - 廣瀬麻伊、モデル

1993年 - 太賀、俳優

1996年 - 萩原舞、歌手 《℃-ute》

1996年 - 伊波杏樹、声優

1999年 - 松元環季、子役・女優・タレント

1999年 - オコエ桃仁花、バスケットボール



