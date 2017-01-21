No.1313 °­¤·¤­¼ÂÂÖ¤ò¤è¤¯¸«¤è¡ª¤½¤Î37¡Ö°¤´Þ½¡¡¡­¡¡×

|
No.1313
½¡¶µÃÄÂÎ»ö·ïÊí¥·¥ê¡¼¥º
°¤·¤¼ÂÂÖ¤ò¤è¤¯¸«¤è¡ª
¤½¤Î37¡Ö°¤´Þ½¡¡¡①¡×
¡ù°¤´Þ½¡¤Î³µÎ¬
°¤´Þ½¡¡Ê¤¢¤´¤ó¤·¤å¤¦¡Ë¤Ï¡¢¶Í»³Ì÷Íº¡Ê¤¤ê¤ä¤Þ¤»¤¤¤æ¤¦¡Ë¤Ë¤è¤ê1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë4·î8Æü¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Ê©¶µ·Ï¤Î¿·½¡¶µ¡£ ËèÇ¯2·î11Æü¡¢¡Ê2015Ç¯¤ÇÂè42²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ë¡Ö±ê¤Îº×Åµ¡¦°¤´Þ¤ÎÀ±¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤¤¤¦½¤¸³Æ»¤Îµ·¼°¤Ç¤¢¤ë¸îËà¤Î°ì¼ïÂç¼ÆÅõ¸îËà¶¡¤òµþÅÔ¡¦²Ö»³¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡ú»ö·ïÊí
¶Í»³»á¤ÎÎ¬Îò¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è
¡²1945Ç¯º¢ ·»Äï¤Ç¥ä¥ß²°¤ò±Ä¤à¡£
¡²1948Ç¯º¢ ²£ÉÍ¤Ë¡Ö¹ÄÂç¼£¶µ¡×¤ÎÉÛ¶µ½ê¤ò³«Àß¡£
¡ü1952Ç¯ º¾µ½¡¢¼ê·Áº¾¼è¤Ç£²ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü1953Ç¯ µ¶Â¤¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢Í°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¤ÇºÆ¡¹ÂáÊá¡£²£ÉÍ¤Î¡Ö¹ÄÂç¼£¶µ¡×ËÜÉô¤âÃ¦ÀÇ¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡²1954Ç¯ ¡Ö¹ÄÂç¼£¶µ¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò²¼¤í¤·¡¢¼«Âð¤ò¡Ö´Ñ²»»ü·Ã²ñ¡×¤È¤·¤Æ·Á¼°¾åÆÈÎ©¡£
¡ü1959Ç¯ ÍºáÈ½·è³ÎÄê¤ËÈ¼¤¤¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢½¬»ÖÌî·ºÌ³½ê¤ÇÉþÌò¡£
¡²1960Ç¯ ½Ð½ê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¿¿¸À½¡¶â¹ä±¡ÇÉ¡×¤ÇÆÀÅÙ¡Ê¼«¾Î¡Ë¡£
¡²1967Ç¯ ´ÇÈÄ¤ò¡Ö¹ÄÂç¼£¶µ¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿¿¸À½¡ÂçÆü»³¶â¹ä²Ú»û´Ñ²»»ü·Ã²ñ¡×¤Ë²þ¾Î¡£
¡²1969Ç¯ ¡Ö¿¿¸À½¡¶â¹ä±¡ÇÉÊäÉû´ÉÄ¹¡×½¢Ç¤¡£ÀÐÀî¸©¤Ç½¡¶µË¡¿Í³Ê¼èÆÀ¡£
¡²1970Ç¯ ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ç¡ÖÂç¼ÆÅõ¸îËà¶¡¡×³«ºÅ¡Ê¢ª¤Î¤Á¤Î°¤´Þ¤ÎÀ±¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¡£
¡²1971Ç¯ ¡ØÊÑ¿È¤Î¸¶Íý¡Ù¡ÊÊ¸°ì½ÐÈÇ¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£
¡²1972Ç¯ ºÊ¤òÂåÉ½¤Ë(³ô)Ê¿²Ï½ÐÈÇ¼Ò¤òÀßÎ©¡£
¡²1973Ç¯ ¡ÖÌ©¶µ¿©¡×¤Î(³ô)¸÷ÏÂ¿©ÉÊ¤òÀßÎ©¡£
¡²1978Ç¯ ¡Ö¿¿¸À½¡ÂçÆü»³¶â¹ä²Ú»û´Ñ²»»ü·Ã²ñ¡×¤«¤é¡¢¡Ö°¤´Þ½¡¡×¤Ë²þ¾Î¡£
¡²1981Ç¯ ½¡¶µË¡¿Í°¤´Þ½¡¤Î°ì¤Ä¤ò¡Ö°¤´Þ½¡ËÜÄ£¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡ü1985Ç¯ ¡Ê³ô¡Ë¸÷ÏÂ¿©ÉÊ¤¬Ã¦ÀÇ¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü1987Ç¯ ¡Ê³ô¡Ë¸÷ÏÂ¿©ÉÊ¤¬Ìô»öË¡°ãÈ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¡ÊÍºá¤¬³ÎÄê¡Ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë