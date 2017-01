1963年11月22日金曜日午後12時30分、彼女の父親はテキサス州ダラスにおいて暗殺された。

棺の前で、まだ5歳だった彼女がジャクリーン未亡人の手をにぎりしめて悲しみをこらえる姿は世界の人々の涙を誘った。



それから50年後の同じ11月、いまだに緊張したと話す皇居での信任状捧呈式を経て、正式に特命全権大使として遥か極東の地、日本に着任した。

大統領選における彼女の功労に対する褒美的な大使就任という噂も流れたが、亡き父が最も尊敬する人物に挙げた上杉鷹山の国へと就いた。

20歳だった1978年、叔父で当時のエドワード・ケネディ上院議員と初来日し、広島を訪れて「心を大きく揺さぶられた」という。

1986年に結婚した彼女が選んだ新婚旅行先は日本だった。

多くの想いとともに着任した彼女を利用する者がいた。アメリカ大使館首席公使のカート・トンとその妻丸本美加である。着任早々の彼女に付け入り自分たちのイデオロギーを押しつけた。イルカ、靖国、人権問題、反日的な発言を彼女の口を借りて発信した。

それらの発言に対する日本国民の反応に驚いた彼女は合衆国国務省に相談した。一時はヒラリー・クリントンの後釜として国務大臣候補に挙げられていた彼女からの相談に国務省の判断は迅速だった。

カート・トンをすぐさま更迭し本国に帰国させた。それからの彼女は日本文化の親善大使としての役割を十二分に果たすことになる。更迭されたカート・トンは現在、香港総領事として完全に事務方に回されてしまった。カート・トンの後任は政治・軍事問題の専門家で知日派のジェイソン・P・ハイランドが就いている。



中国政府の声に同調し、日本に批判的だった大統領の広島と真珠湾の式典に尽力したのも彼女だった。

来日した大統領を楽天に勤務している息子のジョンと出迎えた。歴史の影に、彼女の努力があった。



1960年8月19日、スプートニク5号で打ち上げられ、宇宙に一日滞在して地球に帰還した雌犬のストレルカは、その後子どもを授かった。プシンカと名付けられた一匹が米ソ冷戦時代の真っ只中の1961年、ソ連の偉業を自慢するようにニキータ・フルシチョフは合衆国大統領の娘に贈った。プシンカと大統領家の愛犬のチャーリーは4匹の子犬をもうける。現在も合衆国でその子孫たちは暮らしている。



初の女性大統領という噂もある彼女。いや、息子が大統領になるだろうとの世評もある。



帰国に際しての彼女のメッセージはこのように結ばれている。

『So even though I will be leaving, I don’t have to say goodbye. I will be taking all these gifts, these lessons and these memories home with me - and I hope to come back and visit.』



『私は日本を去りますが、さよならは言いません。日本での経験や思い出を持ち帰り、いつか日本に戻って来たいと思います。』



18日に帰国する合衆国特命全権大使キャロライン・B・ケネディ、次回来日するときはどんな想いを胸に日本の土を踏むのだろうか?





子ども時分に暗殺された父親のジョン・F・ケネディに対して、 あたくしは 知識を有しません。アポロ計画くらいでしょうか?



アポロ計画を強力に推進したジョン・F・ケネディ。

最後の月面着陸を行ったアポロ17号の船長であったユージン・サーナンが16日死去した。

彼は「月面着陸した最後の人類」であるとともに「月面に降り立った最後の生き残り」でもあった。



これで、月面に立った人類は潰えた。