12/26米サンタアニタ競馬場G1ラブレアS結果

26 Dec 2016 Santa anita (USA) Result

La Brea Stakes(G1)(3yo Fillies)(Dirt7f)runners:8

1着Constellation (USA)f3 Flavien Prat Jerry Hollendorfer

Bellamy Road (USA) - For Royalty (USA) (Not For Love(USA)) 2着Finley'sluckycharm (USA)f3 Brian Joseph Hernandez Jr W Bret Calhoun

Twirling Candy (USA) - Day Of Victory (USA) (Victory Gallop(CAN)) 3着Enola G ray (USA)f3 Mike E Smith Philip D'Amato

Grazen (USA) - Unsung Heroine (USA) (More Than Ready(USA)) 4着Lunar Empress (USA)f3 Norberto Arroyo Jr Richard Baltas

Malibu Moon (USA) - Holy Princess (USA) (Holy Bull(USA)) 5着Lightstream (USA)f3 Julien R Leparoux Brian A Lynch

Harlan's Holiday (USA) - North Beach (USA) (Arch(USA))