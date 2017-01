【日記】お客様からの声

こんにちわ PhAROMAcistです

公式HPのトップ に 「今日のひと言」 というコーナーがあり、そこでは 『 薬剤師、アロマセラピスト、ハーブコーディネーター 』として情報共有したいの内容 をほぼ毎日、更新しています。なお、本ブログでは、その内容をより詳しくご紹介しています。

では 、「 今日のひとこと (’17/1/18) 」から引用 ----------------------- 昨日、サロンに 20 代の会社員のお客様にご来店頂きました。お疲れで、リラクゼーションをご希望とのことで、「フットとハンドのアロマバス+フット・ハンド・ヘッドのショートトリートメント」を行わせていただきました。アロマバスは、冷えを解消のため、「ジンジャー×ラベンダー」の精油で行い、トリートメント用のブレンドオイルは、 2 種類用意しました。筋肉が固くなっているところ(肩やふくろはぎ)は、血行促進・リンパ鬱滞改善のあるとされる「ローズマリー×ゼラニウム」で、そのほかの部位はお好みの「スイートオレンジ×ゼラニウム」のブレンドオイルで施術させていただきました。お仕事の事やプライベートの事、色々お話ししながらの施術でしたので、あっという間に時間が過ぎたとおっしゃって頂き、私、自身も独身時代のバリバリ OL として働いていた頃が懐かしくなりました。トリートメントで血行が良くなったため、お顔移りもワントーン上がり、簡単なセルフケアやお客様にオススメの精油をご紹介し、笑顔で帰宅頂きました。ストレス社会で生きている以上、仕事や育児でストレスが貯まるのは、ある程度仕方ない事です。私、『 PhAROMAcist 【 Pharmacist( 薬剤師 ) + AROMA 】』は、当店のお客様、皆様が「当サロンのトリートメントやレッスンで学んで頂く内容をストレス解消につないで、健康で美しく、笑顔のあふれる生活を送っていただきたい。」と願っております。 -------------------- それでは、本ブログに興味を持っていただき、ありがとうございました

