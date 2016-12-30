|
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î·ÝÇ½¥Í¥¿¡£
»ä¤Î¿äÍý¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö£³£¶£µÆü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡×
¤Ç¤·¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦
À¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢
ºòÇ¯¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬
¡¦¡¦¡¦
¤È¤³¤í¤Ç¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¡¢
£Ô£Â£Ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¦¡¦¡¦
À±Ìî¸»¤µ¤ó¤Î
¡ÖÎø¡×¥À¥ó¥¹¤ò
Áª¤Ö
¥Ù¥Ã¥¡¼¤Êµ¤¤¬
¡¦¡¦¡¦
¤µ¤é¤Ëµ¿Ìä¤¬¡¦¡¦¡¦
²¿¸Î¡¢¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤¬¡¢
¡ÖÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡¦¡¦¡¦
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161230-00000021-mantan-ent
¡ãÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡äÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬Âç¾Þ½é¼õ¾Þ¡¡½÷À¥½¥í²Î¼ê¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó
¤Þ¤ó¤¿¤ó¥¦¥§¥Ö 12/30(¶â) 21:54ÇÛ¿®
¡¡¡ÖÂè58²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤¬30Æü¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Âç¾Þ¸õÊä¤Î¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤Ï2011Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È6ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ÇÈá´ê¤òÃ£À®¡£½÷À¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢05Ç¯¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û¡ã¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª
¡¡¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½â¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦Ä»È©¤¬¡£³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Öº£Æü¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤Ï2016Ç¯4·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿28ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£ÂçÄÍ¿©ÉÊ¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óÃº»ÀMATCH¡×¤ÎCM³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Ïº£·î5Æü¤Ë¡ÖÂè49²óÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¡×¡ÊÁ´¹ñÍÀþ²»³ÚÊüÁ÷¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¡×¤â½é¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTBS·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤ÈÆ±¶É¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡þ³Æ¾Þ¡ÊÈ´¿è¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡§À¾Ìî¥«¥Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¢¦±ºÅçÂÀÏº¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡Ö³¤¤ÎÀ¼¡×¢¦ºäËÜÅßÈþ¡Ö½÷¤ÏÊú¤«¤ì¤Æ°¾¤Ë¤Ê¤ë¡×¢¦¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡ÖºÇ¡õ¹â¡×¢¦AKB48¡Ö365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡×¢¦AAA¡ÖÎÞ¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡×¢¦±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ö²ÖÂ«¤ò·¯¤Ë¡×¢¦À¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¡ÖBELIEVE¡×¢¦É¹Àî¤¤è¤·¡Ö¤ß¤ì¤ó¿´¡×¢¦¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×
¡¡¿·¿Í¾Þ¡§iKON¢¦ÎÓÉôÃÒ»Ë¢¦±©»³¤ß¤º¤¢¦BOYS AND MEN
¡¡ºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡§±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖFantome¡×
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161230-00000021-mantan-ent
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë