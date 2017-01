http:// lastwal tz.info /2017/0 2/post- 22035/



「BAND EXPO presents こまめに休憩を、気ままに音楽を!その七」



出演:BAND EXPO(西村哲也/青木孝明/コーノカオル w/矢部浩志)/綿内克幸トリオ(綿内克幸/マーヴェラス田中/安倍元彰)



綿内克幸/恋の5000マイル





☆好評発売中☆ BAND EXPO / BAND EXPO



TOKYO MOR/GUTAR EXPO MOR6945 2500円+税



1. Showtime

2. EXPOS(BAND EXPOのテーマ)

3. 太陽の塔

4. Switch

5. Space Mountain Top

6. 渇き

7. Memories

8. 何処へ(History)

9. The End of The World

10. 明日

11. Yellowstone

12. Second Shock Blues それぞれ20年以上のキャリアを持つメンバー3人によって、2013年結成!!

待望のデビュー・アルバム遂に完成! バンド・リーダー青木孝明コメント



BAND EXPOは僕が長年の音楽活動の中で出会った、最も好きなソングライター達と始めた新しいバンドです。



一人は1990年代に、セロファンのメンバーとしてメジャーデビューし、バンド活動休止後も様々なユニットで活躍されている、珠玉のメロディーメーカー、河野薫君。



もう一人は僕と同じ、メトロトロン出身のGrandfathersのメンバーで、ソロ活動も活発にされているシンガーソングライターであり、強烈な個性を持つギタリストでもある、西村哲也さん。



二人と一緒に音楽を作ったら、どんな作品が生まれるだろう、という、思いから始めたバンドが、最初のアルバムを作りました。



彼らと同じく、僕の長年の憧れのドラマーでもある、矢部浩志さん(Controversial Spark、ex.カーネーション)をサポートに迎え、想像していた以上の作品になった、と思っています。



全員が作詞、作曲し、歌う、個性のぶつかり合い、生まれたばかりの新しいマジックを一人でも多くの人に体験していただきたいと願わずにはいられません。 全国有名CDショップ及びamazon.co.jp他ネットショップ、ライブ会場等にて好評発売中! amazon.co.jp→ https://www.amazon.co.jp/dp/B01IDPP0LC 直枝政広(カーネーション)さんよりコメント



どうすればこんなメロディアスな曲を書けるのだろう。青木くんと西村くんの歌心もギターも色気倍増ではないですか。初期スティーリー・ダンと後期ユートピアのテイストを同時に感じさせるコーノくんの超ポップなソング・ライティングもじつに見事だし、全員で歌い回す「Memories」や「The End of The World」なんて最高。それにドラムスが矢部くんでミックスが鳥羽くんでしょ。もう鉄壁の布陣。だれもこのバンドには敵わないですよ。 BAND EXPO / Memories





BAND EXPO / 太陽の塔





BAND EXPO



西村哲也(Vo&G):

Grandfathersとして、ナゴムレコード、ムーンライダーズ鈴木博文主催レーベル、メトロトロン・レコードから作品をリリース。その後は、鈴木博文、面影ラッキーホール、原田知世等のセッション参加やソロ活躍を続ける。



青木孝明(Vo&G&B):

メトロトロンから本格デビュー後、あがた森魚、鈴木博文、ZABADAK、青山陽一等のレコーディングやライブ参加やソロ活動を続ける。



河野薫(Vo&Pf&B):

セロファンとしてメジャーデビュー後、楽曲提供、プロデュース、セッション参加、ソロユニットTRICKY HUMAN SPECIAL、バンド活動を続ける。6月全国デビューしたdo do specialではベース、キーボード、作詞作曲からミックスまで担当。



サポートとして、矢部浩志(Drums / Controversial Spark、ex.カーネーション)参加!!



http:// bandexp o.exblo g.jp/



BAND EXPO facebookページ



https://www.facebook.com/bandexpo BAND EXPO ブログBAND EXPO facebookページ