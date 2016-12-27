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語呂合わせ　4

成り立つと固執して主張するのを支援する
consist  成り立つ
persist　固執する
insist  　主張する
assist　　支援する

同僚のコレクションが崩壊する
colleague  同僚の
collection　コレクション
collapse　　崩壊する

援助する目的は、原子だ
aid   援助する
aim　目的
atom　原子

無礼な規則を台無しにする
rude  無礼な
rule  規則
ruin  台無しにする

延長・拡大を期待する
extend　延長する
expand  拡大する
expect　期待する


興奮させて運動する専門家
excite     興奮させる
exercise　運動する
expert　専門家


高価な実験は経験だ
expensive　　　高価な
experiment　　実験
experience　　経験


説明しながら探検したら爆発した
explain　説明する
explore  探検する
explode　爆発する


輸出して搾取する例
export　　輸出する
exploit    搾取する
example　例


正確に「誇張する」を調べよう
exact　　       正確な
exaggerate    誇張する
examine　      調べる、診察する

交換は素晴らしいが、大目に見よう
exchange   交換する
excellent　　素晴らしい
excuse　　　大目に見る

存在をさらして表現する
exist       存在する
expose　　さらす
express　　表現する

外部の並外れて極端を上回る
external           外部の
extraordinary    並外れて
extreme           極端な
exceed　　　　　 上回る　

使い果たして絶滅したので、除外して展示する
exhause           使い果たす
extinct            絶滅した
exclude           除外する
exhibit　　　　　 展示する

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