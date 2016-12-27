成り立つと固執して主張するのを支援する consist 成り立つ

persist 固執する insist 主張する assist 支援する

同僚のコレクションが崩壊する colleague 同僚の collection コレクション collapse 崩壊する

援助する目的は、原子だ aid 援助する aim 目的 atom 原子

無礼な規則を台無しにする rude 無礼な rule 規則 ruin 台無しにする

延長・拡大を期待する extend 延長する expand 拡大する expect 期待する



興奮させて運動する専門家 excite 興奮させる exercise 運動する expert 専門家



高価な実験は経験だ expensive 高価な experiment 実験 experience 経験



説明しながら探検したら爆発した explain 説明する explore 探検する explode 爆発する



輸出して搾取する例 export 輸出する exploit 搾取する example 例



正確に「誇張する」を調べよう exact 正確な exaggerate 誇張する examine 調べる、診察する

交換は素晴らしいが、大目に見よう exchange 交換する excellent 素晴らしい excuse 大目に見る

存在をさらして表現する exist 存在する expose さらす express 表現する

外部の並外れて極端を上回る external 外部の extraordinary 並外れて extreme 極端な exceed 上回る

使い果たして絶滅したので、除外して展示する exhause 使い果たす extinct 絶滅した exclude 除外する exhibit 展示する