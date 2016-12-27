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成り立つと固執して主張するのを支援する
consist 成り立つ
persist 固執する
insist 主張する
assist 支援する
同僚のコレクションが崩壊する
colleague 同僚の
collection コレクション
collapse 崩壊する
援助する目的は、原子だ
aid 援助する
aim 目的
atom 原子
無礼な規則を台無しにする
rude 無礼な
rule 規則
ruin 台無しにする
延長・拡大を期待する
extend 延長する
expand 拡大する
expect 期待する
興奮させて運動する専門家
excite 興奮させる
exercise 運動する
expert 専門家
高価な実験は経験だ
expensive 高価な
experiment 実験
experience 経験
説明しながら探検したら爆発した
explain 説明する
explore 探検する
explode 爆発する
輸出して搾取する例
export 輸出する
exploit 搾取する
example 例
正確に「誇張する」を調べよう
exact 正確な
exaggerate 誇張する
examine 調べる、診察する
交換は素晴らしいが、大目に見よう
exchange 交換する
excellent 素晴らしい
excuse 大目に見る
存在をさらして表現する
exist 存在する
expose さらす
express 表現する
外部の並外れて極端を上回る
external 外部の
extraordinary 並外れて
extreme 極端な
exceed 上回る
使い果たして絶滅したので、除外して展示する
exhause 使い果たす
extinct 絶滅した
exclude 除外する
exhibit 展示する
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