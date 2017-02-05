|
2017年２月５日に行われる
西図書館プラレールイベントの設営をしてきました！
一足先に在来線の走行動画をお見せします！
浜松西図書館プラレール２０１７設営 在来線走行動画
自由に遊べるプラレールひろばも
今年も設置します！
去年の動画もぜひ見てください＼(^O^)／
ぜひ２月５日の浜松西図書館イベントへ
遊びに来てください＼(^O^)／
※駐車場が少ないので、公共交通機関をご利用下さい。
＜イベント告知＞
鉄道大好KIDS・図書館プラトレイベント
2017年も浜松西図書館にプラレールジオラマ展を開催。ご家族そろってぜひお越しください。
日時：平成29年2月5日（日曜日）9:00〜16:30
会場：浜松西図書館2階多目的室
http://www.lib-city-hamamatsu.jp/index.htm
It is plarail driving on video.
I recorded the camera installed in the front car.
Please enjoy powerful images.
Parents and children can enjoy the event.
Please come to the event of plarail.
この記事に
コメント（0）