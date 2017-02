浜松西図書館プラレール２０１７設営　在来線走行動画

2017年2月5日に行われる

西図書館プラレールイベントの設営をしてきました!

一足先に在来線の走行動画をお見せします!





浜松西図書館プラレール2017設営 在来線走行動画



自由に遊べるプラレールひろばも

今年も設置します!

去年の動画もぜひ見てください\(^O^)/

ぜひ2月5日の浜松西図書館イベントへ

遊びに来てください\(^O^)/

※駐車場が少ないので、公共交通機関をご利用下さい。



<イベント告知>

鉄道大好KIDS・図書館プラトレイベント

2017年も浜松西図書館にプラレールジオラマ展を開催。ご家族そろってぜひお越しください。



日時:平成29年2月5日(日曜日)9:00〜16:30



会場:浜松西図書館2階多目的室

http://www.lib-city-hamamatsu.jp/index.htm



It is plarail driving on video.

I recorded the camera installed in the front car.

Please enjoy powerful images.



Parents and children can enjoy the event.

Please come to the event of plarail.

