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こんにちは、ゲストさん
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【営業時間】
ランチ11:00〜15:00(L.O.14:30) 、ディナー17:00〜23:00(L.O.22:00)
【定休日】
年中無休
【住所】
秋田県大館市有浦3丁目4-15
【TEL】
0186-43-5353
【座席数】
カウンター×無し、4席テーブル×多数、6席小上がり×6〜7卓（つなげて宴会も対応）
【駐車場】
有り（店舗前に約10台）
【メニュー】（画像右下クリックで拡大）※平成28年12月 現在
※画像はピザと飲み放題のドリンクのみ。その他メニュー当然たくさんあります！情報取得次第掲載予定です！
【グルメ日記】
【フォトコレクション】
コース料理の一部
※平成28年12月 撮影
コース料理の一部
※平成28年12月 撮影
コース料理の一部
※平成28年12月 撮影
コース料理の一部
※平成28年12月 撮影
マルゲリータ
900円＋税
※平成28年12月 撮影
クアトロフォルマッジ
1,580円＋税
※平成28年12月 撮影
テリヤキチキン
1,280円＋税
※平成28年12月 撮影
【店舗地図】
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