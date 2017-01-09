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あぁ、めん食い道楽♪
各情報は私が訪問した時点のものです。最新情報はお店まで確認願います♪

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タヴェルナオリーヴ

イメージ 1
【営業時間】
ランチ11:00〜15:00(L.O.14:30) 、ディナー17:00〜23:00(L.O.22:00)

【定休日】
年中無休
 
【住所】
秋田県大館市有浦3丁目4-15
 
【TEL】
0186-43-5353
 
【座席数】
カウンター×無し、4席テーブル×多数、6席小上がり×6〜7卓（つなげて宴会も対応）

【駐車場】
有り（店舗前に約10台）
 
【メニュー】（画像右下イメージ 13クリックで拡大※平成28年12月　現在
イメージ 2イメージ 3※画像はピザと飲み放題のドリンクのみ。その他メニュー当然たくさんあります！情報取得次第掲載予定です！




 






【グルメ日記】
 
 
 

 
 
 
 
【フォトコレクション】
イメージ 5コース料理の一部

※平成28年12月　撮影














イメージ 6コース料理の一部

※平成28年12月　撮影














イメージ 7コース料理の一部

※平成28年12月　撮影














イメージ 8コース料理の一部

※平成28年12月　撮影














イメージ 9マルゲリータ
900円＋税

※平成28年12月　撮影













イメージ 10クアトロフォルマッジ
1,580円＋税


※平成28年12月　撮影












イメージ 11テリヤキチキン
1,280円＋税

※平成28年12月　撮影

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