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直近４週間値上がり率の高かった株(2017/01/12-2017/02/08)
1.内田洋 (東証1部，8057，株価) 408.233%
2.サイバーS (東証マザーズ，3810，株価) 141.333%
3.山王 (JQスタンダード，3441，株価) 106.481%
4.アエリア (JQスタンダード，3758，株価) 98.539%
5.ウイルプラスH (JQスタンダード，3538，株価) 78.511%
6.グレイス (東証マザーズ，6541，株価) 76.438%
7.DDS (東証マザーズ，3782，株価) 73.879%
8.リアルコム (東証マザーズ，3856，株価) 72.973%
9.DWTI (JQグロース，4576，株価) 72.330%
10.第一化成 (JQスタンダード，4235，株価) 69.751%
11.大木ヘルケア (JQスタンダード，3417，株価) 64.815%
12.プラザクリエ (JQスタンダード，7502，株価) 63.810%
13.スーパーV (JQスタンダード，3094，株価) 61.343%
14.ユークス (JQスタンダード，4334，株価) 58.364%
15.VOYAGE (東証1部，3688，株価) 54.865%
16.ドリコム (東証マザーズ，3793，株価) 53.556%
17.メガネスーパ (JQスタンダード，3318，株価) 53.125%
18.リネットJPN (東証マザーズ，3556，株価) 52.236%
19.メドピア (東証マザーズ，6095，株価) 51.899%
20.アライドアーキ (東証マザーズ，6081，株価) 50.672%
21.ソレキア (JQスタンダード，9867，株価) 49.785%
22.フィット (東証マザーズ，1436，株価) 49.246%
23.フォーサイド (JQスタンダード，2330，株価) 49.123%
24.プラズマ (東証2部，6668，株価) 47.879%
25.フォーライフ (東証マザーズ，3477，株価) 47.360%
26.コスモス電 (東証2部，6772，株価) 46.970%
27.エノモト (JQスタンダード，6928，株価) 46.923%
28.エボラブルA (東証マザーズ，6191，株価) 46.718%
29.Gunosy (東証マザーズ，6047，株価) 46.536%
30.イマジニア (JQスタンダード，4644，株価) 45.808%
31.タツモ (JQスタンダード，6266，株価) 45.446%
32.アクセルマーク (東証マザーズ，3624，株価) 44.475%
33.santec (JQスタンダード，6777，株価) 44.123%
34.省電舎 (東証2部，1711，株価) 43.127%
35.gumi (東証1部，3903，株価) 42.706%
36.オウチーノ (東証マザーズ，6084，株価) 42.592%
37.イソライト (東証1部，5358，株価) 42.053%
38.ジーエル (東証2部，7705，株価) 40.421%
39.マルマエ (東証マザーズ，6264，株価) 40.177%
40.レック (東証1部，7874，株価) 40.030%
41.カネヨウ (東証2部，3209，株価) 39.474%
42.テクノクオーツ (JQスタンダード，5217，株価) 39.167%
43.リアルワールド (東証マザーズ，3691，株価) 38.142%
44.ダイトーケミ (東証2部，4366，株価) 37.609%
45.日本ライトン (JQスタンダード，2703，株価) 37.500%
46.Nuts (JQスタンダード，7612，株価) 37.234%
47.マーキュリア (東証2部，7190，株価) 36.593%
48.Vテクノロジー (東証1部，7717，株価) 35.072%
49.ウェッジHD (JQグロース，2388，株価) 34.263%
50.ネクステージ (東証1部，3186，株価) 33.736%
直近４週間値上がり率の高かった株上位５位と動きの似ている株上位５位(2017/01/12-2017/02/08)
内田洋(東証1部, 8057)(2017/01/12-2017/02/08)
408.233%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.AMBITION (東証マザーズ，3300，株価) 33.621%
7.フジタコーポ (JQスタンダード，3370，株価) 12.447%
8.Jトラスト (東証2部，8508，株価) 6.989%
9.エルテス (東証マザーズ，3967，株価) 18.374%
10.サイバーS (東証マザーズ，3810，株価) 141.333%
１１位以降の銘柄はこちら
サイバーS(東証マザーズ, 3810)(2017/01/12-2017/02/08)
141.333%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.プラッツ (東証マザーズ，7813，株価) 15.267%
7.テクノスマート (東証2部，6246，株価) 13.848%
8.ASJ (東証マザーズ，2351，株価) 0.698%
9.ライク (東証1部，2462，株価) 19.482%
10.Sシャワー (JQスタンダード，4838，株価) -5.624%
１１位以降の銘柄はこちら
山王(JQスタンダード, 3441)(2017/01/12-2017/02/08)
106.481%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.RED (JQスタンダード，3350，株価) 0.000%
7.フジタコーポ (JQスタンダード，3370，株価) 12.447%
8.ベイカレント (東証マザーズ，6532，株価) 25.561%
9.YTL (東証1部外国，1773，株価) 2.273%
10.イマジニア (JQスタンダード，4644，株価) 45.808%
１１位以降の銘柄はこちら
アエリア(JQスタンダード, 3758)(2017/01/12-2017/02/08)
98.539%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.フォーライフ (東証マザーズ，3477，株価) 47.360%
7.Pウォーター (東証2部，2588，株価) 22.200%
8.gumi (東証1部，3903，株価) 42.706%
9.リアルワールド (東証マザーズ，3691，株価) 38.142%
10.イソライト (東証1部，5358，株価) 42.053%
１１位以降の銘柄はこちら
ウイルプラスH(JQスタンダード, 3538)(2017/01/12-2017/02/08)
78.511%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.エスクリ (東証1部，2196，株価) 16.452%
7.ニックス (JQスタンダード，4243，株価) 18.726%
8.テクノクオーツ (JQスタンダード，5217，株価) 39.167%
9.ディスコ (東証1部，6146，株価) 13.646%
10.ヨコオ (東証1部，6800，株価) 20.577%
１１位以降の銘柄はこちら
グレイス(東証マザーズ, 6541)(2017/01/12-2017/02/08)
76.438%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.パーカー (東証2部，9845，株価) 17.719%
7.川岸工 (東証2部，5921，株価) 22.070%
8.モブキャスト (東証マザーズ，3664，株価) 10.118%
9.ニックス (JQスタンダード，4243，株価) 18.726%
10.マルマエ (東証マザーズ，6264，株価) 40.177%
１１位以降の銘柄はこちら
DDS(東証マザーズ, 3782)(2017/01/12-2017/02/08)
73.879%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.エスクリ (東証1部，2196，株価) 16.452%
7.南陽 (福証，7417，株価) 18.367%
8.旭硝子 (東証1部，5201，株価) 9.662%
9.セーレン (東証1部，3569，株価) 7.341%
10.攝津油 (東証2部，2611，株価) 13.624%
１１位以降の銘柄はこちら
リアルコム(東証マザーズ, 3856)(2017/01/12-2017/02/08)
72.973%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.ウインテスト (東証2部，6721，株価) 18.478%
7.東光高岳 (東証1部，6617，株価) 6.357%
8.夢テクノロジ (JQスタンダード，2458，株価) 14.523%
9.東洋機械 (東証1部，6210，株価) 22.944%
10.セブンシーズ (東証2部，3750，株価) 18.817%
１１位以降の銘柄はこちら
DWTI(JQグロース, 4576)(2017/01/12-2017/02/08)
72.330%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.ドリコム (東証マザーズ，3793，株価) 53.556%
7.こころNT (JQスタンダード，6060，株価) 14.995%
8.DACHD (東証2部，6534，株価) 22.887%
9.ウイルプラスH (JQスタンダード，3538，株価) 78.511%
10.三井松 (東証1部，1518，株価) 19.612%
１１位以降の銘柄はこちら
第一化成(JQスタンダード, 4235)(2017/01/12-2017/02/08)
69.751%
１位から５位までの銘柄はこちら
6.Dデザイン (JQグロース，4764，株価) -6.975%
7.JMC (東証マザーズ，5704，株価) 16.327%
8.タツモ (JQスタンダード，6266，株価) 45.446%
9.BPカストロール (東証1部，5015，株価) 18.092%
10.フュートレック (東証2部，2468，株価) 13.043%
１１位以降の銘柄はこちら
⇒ 「ミスター・パートナー２０１７年２月号」「ブームの真相２０１７」に掲載されました。
⇒ 新宿スタジオ（毎週火・木 20:00〜22:00）、体験歓迎
蕎麦nicco
⇒ カフェ風の店構え。少人数で静かに飲みたい方に。
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