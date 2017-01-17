¥í¥·¥¢¤Ë¡Ø£³£°£°£°²¯±ß¡Ù¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¡Ø£±Ãû±ß¡Ù¡¢°ìÂÎ²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹ñÌ±¤Ë¤Ï¡Ø²ð¸îÊÝ¸±¤Î£³³äÉéÃ´¡Ù¤È¡Ø¹ñºÝ¹×¸¥ÀÇ¡Ù¤ÎÉéÃ´Áý

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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Philippine Star15 January 2017
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡Duterte: I rejected Japan missile offer
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¡¡President Duterte has declined an offer by Japanese Prime Minister Shinzo Abe to provide missiles to the Philippines, saying he does not want to see a Third World War.
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Speaking at the 49th annual installation of trustees and officers of the Davao City Chamber of Commerce and Industry at Marco Polo Hotel in Davao, Duterte revealed the offer last night following Abe¡Çs visit to Davao City on Friday.
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