³Ú¤·¤¯¡¡À¸¤­¤ë¡¡º£Æü¤ÎÃÒ·Å¤Î°ì¸À¡Ý£²£´£¹£± ¹³¤¬¤óºÞ¤Ï¡¢ÌÔÆÇ¤Ç¤¹¡£¹³¤¬¤óºÞ¤¬¸ú¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï

|
¡Öº£Æü¤ÎÃÒ·Å¤Î°ì¸À¡¡£±£²·î£²£·Æü¡×
¡È¹³¤¬¤óºÞ¤Ï¡¢ÌÔÆÇ¤Ç¤¹¡£
¹³¤¬¤óºÞ¤¬¸ú¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Î
¤·¤³¤ê¤ò°ì»þÅª¤Ë¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢
¤¬¤ó¤ò¼£¤·¤¿¤ê¡¢±äÌ¿¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë
¡¡¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¡¡
½ÐÅµ¡¡½ÐÅµ¡¡°å¼Ô¤Ë»¦¤µ¤ì¤Ê¤¤47¤Î¿´ÆÀ ¶áÆ£À¿Ãø
º£Æü¤Î°ì¸À
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡¡ÊÂ³¤¡Ë
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¤¬¤ó¤Î£¹³ä¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Û¤ÉÌ¿¤ò½Ì¤á¤ë
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¤¬¤ó¤Î£¹³ä¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤¹¤ë¤è¤êÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¸µµ¤¤ËÄ¹À¸¤¤Ç¤
¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°ï¸«À¯¹§¤µ¤ó¤¬¡¢°ÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤Ç
¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¤´Ö¤Ë½é¤á¤Æ¸øÉ½¤·¡¢Âç¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ£³¤«·î¤°¤é¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ï£²£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¬¤óÊüÃÖ´µ¼Ô¡×£±£µ£°¿Í°Ê¾å¤ò¿Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥ë
¥¹°ß¤¬¤ó¤Ç¤¢¤Ä¤Æ¤â¡¢¿ô¤«·î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥¼¥í¡£ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£³Ç¯¤«¤é
£¹Ç¯¤âÀ¸¤¤¿¿Í¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¹³¤¬¤óºÞ¤Ï¡¢ÌÔÆÇ¤Ç¤¹¡£¹³¤¬¤óºÞ¤¬¸ú¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Î¤·¤³¤ê¤ò°ì»þÅª
¤Ë¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤·¤¿¤ê¡¢±äÌ¿¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¤¬¤ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤ë¡¢°ß¤¬¤ó¡¢Æý¤¬¤ó¤Ê¤É¤«¤¿¤Þ¤ê¤òºî¤ë¸Ç·Á¤¬¤ó¤Ë¤Ï¡¢
¹³¤¬¤óºÞ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ°ÕÌ£¡£¤Ä¤é¤¤ÉûºîÍÑ¤È¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ëºîÍÑ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¡©¡¡Í¸ú¤È¤¤¤¦¾Úµò¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤ó¤ò¤¤¤¯¤é¡ÖÁá´ü
È¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¡×¤·¤Æ¤â¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤Ç»à¤Ì¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï²¼¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¸¡ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¤ó¤Ï¤Û¤Ü¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¡Ö¤¬¤ó¤â¤É¤¡×¡£ËÜÊª¤Î¤¬
¤ó¤Ê¤é¤¹¤Ç¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤¬¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÊüÃÖ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥é¥¯¤ËÄ¹À¸¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãé¤µ¤ó¤Î°ì¸À
Ãø¼Ô¤Î¶µ¤¨¤ë
¡Ø¤¬¤ó¤ò¤¤¤¯¤é¡ÖÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¡×¤·¤Æ¤â¡¢
¡¡1960Ç¯Âå¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤Ç»à¤Ì¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï²¼¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù
¤È¸À¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ãé¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ±´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¡¢
Â¿¤¯¤ÎÆ±Î½¤ä¸åÇÚËô¿ÆÂ²¤¬Áá´üÈ¯¸«
¤È¸À¤Ã¤Æ¼£ÎÅÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡ª
¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢
Áá¤¯¤ÆÈ¾Ç¯Ä¹¤¯¤Æ¤â£±£°Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï¡¢
µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£ÇÒ¸«¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¤¬¤óÊüÃÖ¼£ÎÅ¤ÎËÜ¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢
¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Êâ¤à¤Ù¤Æ»¤ò
¸í¤Ã¤¿¤¿¤Î¤«¤â¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç
Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥È¥ó¥¸¥ó¥Á¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ù¤È¡Ø¥È¥ó¥¸¥ó¥Á¡Ù
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ¼ñÌ£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
- >
- ¼ñÌ£
- >
- ÆÉ½ñ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë