算数・分数［ツイッター問題特集１５５］算太数子の算数教室 【２０１７／０１／２１】算数合格トラの巻※─────────────────────────※【う山雄一先生・ツイッター問題】まとめ※─────────────────────────※【算数合格トラの巻】【算太・数子の算数教室】(R)※─────────────────────────※(o^-')b 本日は［ツイッター問題］のまとめです♪※─────────────────────────※◆本日の問題◆【う山先生・算数ツイッター問題・No464,465】2017/01/21（土）(o^-')b 【ツイッター問題特集】その155です♪（問題）2016/07/30（土）(o^-')b【ツイッター問題464】［う山先生の分数（2016年-075）］本日は2016年7月30日です。次の分数計算をしてね♪4949/10001−363/(73×73)−33/101＝？2016/07/31（日）(o^-')b【ツイッター問題465】［う山先生の分数（2016年-076）］本日は2016年7月31日です。次の分数計算をしてね♪1015/3131−2242/10001＝？[う山先生・ツイッター問題より］[分数・計算・暗号・覆面算・数の性質]※─────────────────────────※(*^ー^)ノ「ツイッター問題のまとめ」です☆【ダンロック】君が言ってますように、『ツイッター問題特集155回目です☆』です。本日の「抜粋問題」は上記２問です☆(^0^)/［う山先生の作った問題］を楽しんで解いて、【ツイッター問題で算数合格】しましょう☆(o^-')bう山先生の予想正答率は、２問正解 → 15％以下１問正解 → 30％以下です。ではレッツ・ゴー！！☆(^o^)/答えは、♪( ´θ｀)ノ【問題464】解答4949/10001−363/(73×73)−33/101＝4949/10001−363/5329−33/101＝36488977/73737373−5022831/73737373−24092409/73737373＝7373737/73737373【答え】［7373737/73737373］です。（分子＝７３７３７３７）（分母＝７３７３７３７３）（７月３０日に相応しい分数を作成しました♪）♪( ´θ｀)ノ【問題465】解答1015/3131−2242/10001＝10151015/31313131−7019702/31313131＝3131313/31313131【答え】［3131313/31313131］です。（分子＝３１３１３１３）（分母＝３１３１３１３１）（３１日に相応しい分数を作成しました♪）※─────────────────────────※中学受験算数・数学・算数数学プロ家庭教師・個人指導※─────────────────────────※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□［発行者氏名］【う山雄一】［発行者web］【算数合格トラの巻】［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)［著作］【算太・数子の算数教室】(R)「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」［著作］【算遊記】［仕事URL］［成績表・偏差値アップ］［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空［仕事用フェイスブック］［仕事用メール］sansu_gokaku@hotmail.comsansu.gokaku@gmail.com［ブログ］【算数合格トラの巻】［ブログ］【算太・数子の算数教室】(R)［ブログ］【う山先生】［ブログ］【オルドビスキー博士】［動画配信］【う山ＴＶ】［分数、楽しい！］シリーズ［知的ゲーム］シリーズ［一瞬で解こう！］シリーズ［解けたら天才♪］シリーズ［家庭教師］シリーズ［算数・数学ファイル／ＳＳファイル］シリーズ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□