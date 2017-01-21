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算数・分数［ツイッター問題特集１５５］算太数子の算数教室【２０１７／０１／２１】算数合格トラの巻 ケータイ投稿記事

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算数・分数［ツイッター問題特集１５５］算太数子の算数教室 【２０１７／０１／２１】算数合格トラの巻
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【う山雄一先生・ツイッター問題】まとめ
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【算数合格トラの巻】
【算太・数子の算数教室】(R)
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(o^-')b　本日は［ツイッター問題］のまとめです♪
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◆本日の問題◆
【う山先生・算数ツイッター問題・No464,465】

2017/01/21（土）

(o^-')b 【ツイッター問題特集】その155です♪

（問題）

2016/07/30（土）
(o^-')b【ツイッター問題464】
［う山先生の分数（2016年-075）］
本日は2016年7月30日です。
次の分数計算をしてね♪
　
4949/10001−363/(73×73)−33/101＝？


2016/07/31（日）
(o^-')b【ツイッター問題465】
［う山先生の分数（2016年-076）］
本日は2016年7月31日です。
次の分数計算をしてね♪
　
1015/3131−2242/10001＝？



[う山先生・ツイッター問題より］
[分数・計算・暗号・覆面算・数の性質]


※─────────────────────────※
(*^ー^)ノ
「ツイッター問題のまとめ」です☆

【ダンロック】君が言ってますように、
『ツイッター問題特集
　155回目です☆』
です。
□　　
本日の「抜粋問題」は上記２問です☆(^0^)/　

［う山先生の作った問題］を楽しんで解いて、
【ツイッター問題で算数合格】しましょう☆(o^-')b

う山先生の予想正答率は、
２問正解 → 15％以下
１問正解 → 30％以下
です。
□　　　　　　
ではレッツ・ゴー！！
☆(^o^)/

答えは、
　　↓
　
　　↓
　
　　↓
　
　　↓
　
　　↓
　
　　↓
　
　　↓
　
　　↓
　
　　↓

♪( ´θ｀)ノ【問題464】解答
4949/10001−363/(73×73)−33/101
＝4949/10001−363/5329−33/101
＝36488977/73737373−5022831/73737373−24092409/73737373
＝7373737/73737373
　
【答え】［7373737/73737373］です。
（分子＝７３７３７３７）
（分母＝７３７３７３７３）
（７月３０日に相応しい分数を作成しました♪）


♪( ´θ｀)ノ【問題465】解答
1015/3131−2242/10001
＝10151015/31313131−7019702/31313131
＝3131313/31313131
　
【答え】［3131313/31313131］です。
（分子＝３１３１３１３）
（分母＝３１３１３１３１）
（３１日に相応しい分数を作成しました♪）


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［発行者氏名］【う山雄一】
［発行者web］【算数合格トラの巻】
［発行者web］【算太・数子の算数教室】(R)
［著作］【算太・数子の算数教室】(R)
「さんた・かずこのさんすうきょうしつ」
［著作］【算遊記】

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［算遊記（さんゆうき）］算蔵法師・算悟空
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［ブログ］【う山先生】
http://happy.ap.teacup.com/uyama/
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［動画配信］【う山ＴＶ】
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