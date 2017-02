第１７９回　飛び出せ Drop In Meet は，今度の日曜日 （２月１２日）

直前のアップになってしまいましたが、今度の日曜日に告知通り Drop In Meet をやります!

気持ちのよい波打ち際で、秀峰富士山を見ながらの朝食、歓談を楽しみましょう。

この日は、GS(現、元)オーナーが3人集まります。

日時 2017年2月12日(日) 7:00〜9:30ごろ

現地までのつるみ走りを楽しみたいので、以下2カ所を合流地点とします。

第一合流地点 代官山 ミケランジェロ前 集合時間 5:30

第二合流地点 第三京浜 保土ヶ谷サービスエリア 集合時間 6:15

場所 : なぎさ橋珈琲 逗子店 http://www.colowide.co.jp/gs/search/detail.php?shop_no=619

住所 神奈川県







Drop-in Meetとは ??

場所と時間のみを設定して、各自が好きな時に来て、好きな時間に帰るというフランス車ならでは? のゆる〜いオフ会です。

あすなろブランチ同様に、会費は取らず、それぞれが注文したものを支払います。





参加を希望される方は、以下あてに参加表明をお願いいたします。



xmbrk2701@k5.dion.ne.jp



逗子 市桜山9-1-10

今後のDrop In Meet スケジュール

第180回 2月26日 Drop In Meet (通常)



以上