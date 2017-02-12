今週の展望と注目ポイント

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１．今週のポイント

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注目されていたで日米首脳会談は平穏に終了しました。為替問題については

財務大臣間で緊密に対話していくことになりました。

ただし、トランプ大統領は「通貨切り下げに関して、長い間不満を述べてきた」

とコメントしており、引き続きトランプ大統領の発言には注目です。





トランプ大統領は米航空会社の幹部との面談で、今後2、3週間で減税に関する

発表を行うと表明しました。これはドル高要因です。





一方、トランプ大統領は週明けの13日か14日に入国禁止で新大統領令を出すと

表明しました。

内容によってはリスクオフになる可能性もあります。





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２．今週の環境認識（セットアップ）と売買戦略

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■ドル円

日米首脳会談を無事通過し、流れは上です。

まずは週明けに金曜日の安値112.85円がサポートされるかに注目です。

直近の高値115.62を超えると118円を回復する公算が高くなります。

逆に今度112円を割り込むと110円まで下げる可能性が大です。





■ユーロドル

フランスの政治リスクを背景に独仏の利回り格差が拡大し、これがユーロ売りに

繋がっています。

イタリアの政治リスクもあり、上値は重いですが、一方でドルの動向が定まって

いないので、方向感が出にくくなっています。

1.08台はかなり重いので、戻りがあれば売りです。





■ニュージーランドドル

中銀が「ニュージーランドドルの下落が必要」とのコメントを出したことで

下落しています。

まだ、下げ余地がありますので、戻りがあれば売りです。





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３．投機筋のネットポジション 2/7現在

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円 -55,060 +3,271



ユーロ -44,951 +762



ポンド -64,539 -2,767



加ドル +8,550 +5,078



スイスフラン -14,621 +2,519



豪ドル +16,748 +4,692



NZドル +1,845 +2,867





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４．今週の相場を動かす重要指標

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2/13（月） 〔予想〕 （前回）

米加首脳会談

08:50 10-12月期GDP・1次速報値（前期比） 〔+0.3％〕 （+0.3％）

08:50 10-12月期GDP・1次速報値（前年比年率） 〔+1.1％〕 （+1.3％）

08:50 10-12月期GDPデフレーター・1次速報値（前年比） 〔-〕 （-0.2％）





2/14（火） 〔予想〕 （前回）

09:30 豪1月NAB企業景況感 〔-〕 （+11）

09:30 豪1月NAB企業信頼感 〔-〕 （+6）

10:30 中国1月消費者物価指数（前年比） 〔+2.4％〕 （+2.1％）

10:30 中国1月生産者物価指数（前年比） 〔+6.3％〕 （+5.5％）

12:45 5年債入札（2兆4000億円）

13:30 12月鉱工業生産・確報値 〔-〕 （+0.5％）

13:30 黒田日銀総裁、北東アジア経済発展国際会議で基調講演

15:00 クレディ・スイス、10-12月期決算発表

16:00 独10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔+0.5％〕 （+0.2％）

16:00 独10-12月期GDP・速報値（季調前・前年比） 〔+1.7％〕 （+1.5％）

16:00 独1月消費者物価指数・確報値（前年比） 〔+1.9％〕（+1.9％）

18:00 伊10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔-〕 （+0.3％）

16:00 伊10-12月期GDP・速報値（前年比） 〔-〕 （+1.0％）

18:30 英1月消費者物価指数（前年比） 〔-〕 （+1.6％）

18:30 英1月小売物価指数（前年比） 〔-〕 （+2.5％）

18:30 英1月生産者物価指数（前年比） 〔-〕 （+2.7％）

19:00 ユーロ圏12月鉱工業生産 〔-1.4％〕 （+1.5％）

19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔+0.5％〕 （+0.5％）

19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値（前年比） 〔+1.8％〕 （+1.8％）

19:00 ギリシャ10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔-〕 （+0.8％）

19:00 ギリシャ10-12月期GDP・速報値（前年比） 〔-〕 （+1.6％）

19:00 独2月ZEW景気期待指数 〔-〕 （+16.6）

19:00 独2月ZEW現況指数 〔-〕 （+77.3）

19:00 ユーロ圏2月ZEW景気期待指数 〔-〕 （+23.2）

22:30 米1月生産者物価指数 〔+0.3％〕 （+0.3％）

22:30 米1月生産者物価指数・コア 〔+0.2％〕 （+0.2％）

22:50 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、講演

翌0:00 イエレンFRB議長、上院銀行委員会で証言

翌3:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演

翌3:00 ダイセルブルーム・ユーログループ議長、オランダ議会でユーロ圏財務相会合議題について議論

翌3:15 ロックハート米アトランタ連銀総裁、講演

翌5:50 ヒースRBA経済調査局長、講演





2/15（水） 〔予想〕 （前回）

15:00 クレディ・アグリコル、10-12月期決算発表

16:00 トルコ11月失業率 〔-〕 （11.8％）

17:00 南ア1月消費者物価指数（前年比） 〔-〕 （+6.8％）

18:30 英1月失業率 〔-〕 （2.3％）

18:30 英1月失業者数 〔-〕 （-1万100人）

18:30 英12月ILO失業率（3カ月） 〔-〕 （4.8％）

19:00 ユーロ圏12月貿易収支（季節前） 〔-〕 （259億ユーロの黒字）

20:00 南ア12月小売売上高（前年比） 〔-〕 （+3.8％）

21:00 米MBA住宅ローン申請指数（前週比） 〔-〕 （+2.3％）

22:30 加12月製造業出荷 〔-〕 （+1.5％）

22:30 米1月小売売上高 〔+0.1％〕 （+0.6％）

22:30 米1月小売売上高（除自動車） 〔+0.4％〕 （+0.2％）

22:30 米1月消費者物価指数 〔+0.3％〕 （+0.3％）

22:30 米1月消費者物価指数・コア 〔+0.2％〕 （+0.2％）

22:30 米2月NY連銀製造業景況指数 〔+6.75〕 （+6.5）

23:15 米1月鉱工業生産 〔+0.1％〕 （+0.8％）

23:15 米1月設備稼働率 〔75.5％〕 （75.5％）

翌0:00 イエレンFRB議長、下院金融委員会で証言

翌0:00 米12月企業在庫 〔+0.4％〕 （+0.7％）

翌0:00 米2月NAHB住宅市場指数 〔67〕 （67）

翌0:30 米週間原油在庫 〔-〕 （+1383万バレル）

翌2:00 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演

翌2:45 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演

翌6:00 米12月対米証券投資 〔-〕 （308億ドルの流入）

翌7:00 エリスRBA金融安定局長、講演





2/16（木） 〔予想〕 （前回）

08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況（指定報告機関ベース）

09:30 豪1月就業者数 〔+1万人〕 （+1万3500人）

09:30 豪1月失業率 〔5.8％〕 （5.8％）

21:30 欧州中央銀行（ECB）理事会、議事要旨公表（1月19日開催分）

22:00 モスコビシ欧州委員（経済・通貨担当）、講演

22:30 米新規失業保険申請件数 〔-〕 （23.4万件）

22:30 米2月フィラデルフィア連銀製造業指数 〔19.0〕 （23.6）

22:30 米1月住宅着工件数 〔122.6万件〕 （122.6万件）

22:30 米1月建設許可件数 〔123.3万件〕 （121.0万件）

23:45 クーレECB理事、講演

翌3:00 米30年物インフレ連動債入札（70億ドル）

翌6:30 NZ1月企業景況感（PMI） 〔-〕 （54.5）

翌6:45 NZ10-12月期小売売上高（前期比） 〔-〕 （+0.9％）



