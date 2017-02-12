金融放談

証券アナリスト・ＦＰによる先物コラム

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今週の展望と注目ポイント

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　１．今週のポイント
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注目されていたで日米首脳会談は平穏に終了しました。為替問題については
財務大臣間で緊密に対話していくことになりました。
ただし、トランプ大統領は「通貨切り下げに関して、長い間不満を述べてきた」
とコメントしており、引き続きトランプ大統領の発言には注目です。

トランプ大統領は米航空会社の幹部との面談で、今後2、3週間で減税に関する
発表を行うと表明しました。これはドル高要因です。

一方、トランプ大統領は週明けの13日か14日に入国禁止で新大統領令を出すと
表明しました。
内容によってはリスクオフになる可能性もあります。

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　２．今週の環境認識（セットアップ）と売買戦略
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■ドル円
日米首脳会談を無事通過し、流れは上です。
まずは週明けに金曜日の安値112.85円がサポートされるかに注目です。
直近の高値115.62を超えると118円を回復する公算が高くなります。
逆に今度112円を割り込むと110円まで下げる可能性が大です。

■ユーロドル
フランスの政治リスクを背景に独仏の利回り格差が拡大し、これがユーロ売りに
繋がっています。
イタリアの政治リスクもあり、上値は重いですが、一方でドルの動向が定まって
いないので、方向感が出にくくなっています。
1.08台はかなり重いので、戻りがあれば売りです。

■ニュージーランドドル
中銀が「ニュージーランドドルの下落が必要」とのコメントを出したことで
下落しています。
まだ、下げ余地がありますので、戻りがあれば売りです。

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　３．投機筋のネットポジション 2/7現在
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円　 -55,060　+3,271
  
ユーロ　-44,951　+762
  
ポンド　-64,539　-2,767
  
加ドル　+8,550　+5,078
  
スイスフラン　-14,621　+2,519
  
豪ドル　+16,748　+4,692
  
NZドル　+1,845　+2,867

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　４．今週の相場を動かす重要指標
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2/13（月）　〔予想〕　（前回）
米加首脳会談
08:50　10-12月期GDP・1次速報値（前期比）　〔+0.3％〕　（+0.3％）
08:50　10-12月期GDP・1次速報値（前年比年率）　〔+1.1％〕　（+1.3％）
08:50　10-12月期GDPデフレーター・1次速報値（前年比）　〔-〕　（-0.2％）

2/14（火）　〔予想〕　（前回）
09:30　豪1月NAB企業景況感　〔-〕　（+11）
09:30　豪1月NAB企業信頼感　〔-〕　（+6）
10:30　中国1月消費者物価指数（前年比）　〔+2.4％〕　（+2.1％）
10:30　中国1月生産者物価指数（前年比）　〔+6.3％〕　（+5.5％）
12:45　5年債入札（2兆4000億円）
13:30　12月鉱工業生産・確報値　〔-〕　（+0.5％）
13:30　黒田日銀総裁、北東アジア経済発展国際会議で基調講演
15:00　クレディ・スイス、10-12月期決算発表
16:00　独10-12月期GDP・速報値（前期比）　〔+0.5％〕　（+0.2％）
16:00　独10-12月期GDP・速報値（季調前・前年比）　〔+1.7％〕　（+1.5％）
16:00　独1月消費者物価指数・確報値（前年比）　〔+1.9％〕（+1.9％）　
18:00　伊10-12月期GDP・速報値（前期比）　〔-〕　（+0.3％）
16:00　伊10-12月期GDP・速報値（前年比）　〔-〕　（+1.0％）
18:30　英1月消費者物価指数（前年比）　〔-〕　（+1.6％）
18:30　英1月小売物価指数（前年比）　〔-〕　（+2.5％）
18:30　英1月生産者物価指数（前年比）　〔-〕　（+2.7％）
19:00　ユーロ圏12月鉱工業生産　〔-1.4％〕　（+1.5％）
19:00　ユーロ圏10-12月期GDP・速報値（前期比）　〔+0.5％〕　（+0.5％）
19:00　ユーロ圏10-12月期GDP・速報値（前年比）　〔+1.8％〕　（+1.8％）
19:00　ギリシャ10-12月期GDP・速報値（前期比）　〔-〕　（+0.8％）
19:00　ギリシャ10-12月期GDP・速報値（前年比）　〔-〕　（+1.6％）
19:00　独2月ZEW景気期待指数　〔-〕　（+16.6）
19:00　独2月ZEW現況指数　〔-〕　（+77.3）
19:00　ユーロ圏2月ZEW景気期待指数　〔-〕　（+23.2）
22:30　米1月生産者物価指数　〔+0.3％〕　（+0.3％）
22:30　米1月生産者物価指数・コア　〔+0.2％〕　（+0.2％）
22:50　ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、講演
翌0:00　イエレンFRB議長、上院銀行委員会で証言
翌3:00　カプラン米ダラス連銀総裁、講演
翌3:00　ダイセルブルーム・ユーログループ議長、オランダ議会でユーロ圏財務相会合議題について議論
翌3:15　ロックハート米アトランタ連銀総裁、講演
翌5:50　ヒースRBA経済調査局長、講演

2/15（水）　〔予想〕　（前回）
15:00　クレディ・アグリコル、10-12月期決算発表
16:00　トルコ11月失業率　〔-〕　（11.8％）
17:00　南ア1月消費者物価指数（前年比）　〔-〕　（+6.8％）
18:30　英1月失業率　〔-〕　（2.3％）
18:30　英1月失業者数　〔-〕　（-1万100人）
18:30　英12月ILO失業率（3カ月）　〔-〕　（4.8％）
19:00　ユーロ圏12月貿易収支（季節前）　〔-〕　（259億ユーロの黒字）
20:00　南ア12月小売売上高（前年比）　〔-〕　（+3.8％）
21:00　米MBA住宅ローン申請指数（前週比）　〔-〕　（+2.3％）
22:30　加12月製造業出荷　〔-〕　（+1.5％）
22:30　米1月小売売上高　〔+0.1％〕　（+0.6％）
22:30　米1月小売売上高（除自動車）　〔+0.4％〕　（+0.2％）
22:30　米1月消費者物価指数　〔+0.3％〕　（+0.3％）
22:30　米1月消費者物価指数・コア　〔+0.2％〕　（+0.2％）
22:30　米2月NY連銀製造業景況指数　〔+6.75〕　（+6.5）
23:15　米1月鉱工業生産　〔+0.1％〕　（+0.8％）
23:15　米1月設備稼働率　〔75.5％〕　（75.5％）
翌0:00　イエレンFRB議長、下院金融委員会で証言
翌0:00　米12月企業在庫　〔+0.4％〕　（+0.7％）
翌0:00　米2月NAHB住宅市場指数　〔67〕　（67）
翌0:30　米週間原油在庫　〔-〕　（+1383万バレル）
翌2:00　ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
翌2:45　ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
翌6:00　米12月対米証券投資　〔-〕　（308億ドルの流入）
翌7:00　エリスRBA金融安定局長、講演

2/16（木）　〔予想〕　（前回）
08:50　対外及び対内証券売買契約等の状況（指定報告機関ベース）
09:30　豪1月就業者数　〔+1万人〕　（+1万3500人）
09:30　豪1月失業率　〔5.8％〕　（5.8％）
21:30　欧州中央銀行（ECB）理事会、議事要旨公表（1月19日開催分）
22:00　モスコビシ欧州委員（経済・通貨担当）、講演
22:30　米新規失業保険申請件数　〔-〕　（23.4万件）
22:30　米2月フィラデルフィア連銀製造業指数　〔19.0〕　（23.6）
22:30　米1月住宅着工件数　〔122.6万件〕　（122.6万件）
22:30　米1月建設許可件数　〔123.3万件〕　（121.0万件）
23:45　クーレECB理事、講演
翌3:00　米30年物インフレ連動債入札（70億ドル）
翌6:30　NZ1月企業景況感（PMI）　〔-〕　（54.5）
翌6:45　NZ10-12月期小売売上高（前期比）　〔-〕　（+0.9％）

2/17（金）　〔予想〕　（前回）
18:00　ユーロ圏12月経常収支（季調前）　〔-〕　（405億ユーロの黒字）
18:30　英1月小売売上高（自動車燃料含む）　〔-〕　（-1.9％）
19:00　ユーロ圏12月建設支出　〔-〕　（+0.4％）
22:30　加12月国際証券取引高　〔-〕　（72.4億加ドルの流入）
翌0:00　米1月景気先行指数　〔+0.4％〕　（+0.5％）
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