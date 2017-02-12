今週の展望と注目ポイント

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１．今週のポイント
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注目されていたで日米首脳会談は平穏に終了しました。為替問題については
財務大臣間で緊密に対話していくことになりました。
ただし、トランプ大統領は「通貨切り下げに関して、長い間不満を述べてきた」
とコメントしており、引き続きトランプ大統領の発言には注目です。
トランプ大統領は米航空会社の幹部との面談で、今後2、3週間で減税に関する
発表を行うと表明しました。これはドル高要因です。
一方、トランプ大統領は週明けの13日か14日に入国禁止で新大統領令を出すと
表明しました。
内容によってはリスクオフになる可能性もあります。
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２．今週の環境認識（セットアップ）と売買戦略
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■ドル円
日米首脳会談を無事通過し、流れは上です。
まずは週明けに金曜日の安値112.85円がサポートされるかに注目です。
直近の高値115.62を超えると118円を回復する公算が高くなります。
逆に今度112円を割り込むと110円まで下げる可能性が大です。
■ユーロドル
フランスの政治リスクを背景に独仏の利回り格差が拡大し、これがユーロ売りに
繋がっています。
イタリアの政治リスクもあり、上値は重いですが、一方でドルの動向が定まって
いないので、方向感が出にくくなっています。
1.08台はかなり重いので、戻りがあれば売りです。
■ニュージーランドドル
中銀が「ニュージーランドドルの下落が必要」とのコメントを出したことで
下落しています。
まだ、下げ余地がありますので、戻りがあれば売りです。
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３．投機筋のネットポジション 2/7現在
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円 -55,060 +3,271
ユーロ -44,951 +762
ポンド -64,539 -2,767
加ドル +8,550 +5,078
スイスフラン -14,621 +2,519
豪ドル +16,748 +4,692
NZドル +1,845 +2,867
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４．今週の相場を動かす重要指標
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2/13（月） 〔予想〕 （前回）
米加首脳会談
08:50 10-12月期GDP・1次速報値（前期比） 〔+0.3％〕 （+0.3％）
08:50 10-12月期GDP・1次速報値（前年比年率） 〔+1.1％〕 （+1.3％）
08:50 10-12月期GDPデフレーター・1次速報値（前年比） 〔-〕 （-0.2％）
2/14（火） 〔予想〕 （前回）
09:30 豪1月NAB企業景況感 〔-〕 （+11）
09:30 豪1月NAB企業信頼感 〔-〕 （+6）
10:30 中国1月消費者物価指数（前年比） 〔+2.4％〕 （+2.1％）
10:30 中国1月生産者物価指数（前年比） 〔+6.3％〕 （+5.5％）
12:45 5年債入札（2兆4000億円）
13:30 12月鉱工業生産・確報値 〔-〕 （+0.5％）
13:30 黒田日銀総裁、北東アジア経済発展国際会議で基調講演
15:00 クレディ・スイス、10-12月期決算発表
16:00 独10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔+0.5％〕 （+0.2％）
16:00 独10-12月期GDP・速報値（季調前・前年比） 〔+1.7％〕 （+1.5％）
16:00 独1月消費者物価指数・確報値（前年比） 〔+1.9％〕（+1.9％）
18:00 伊10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔-〕 （+0.3％）
16:00 伊10-12月期GDP・速報値（前年比） 〔-〕 （+1.0％）
18:30 英1月消費者物価指数（前年比） 〔-〕 （+1.6％）
18:30 英1月小売物価指数（前年比） 〔-〕 （+2.5％）
18:30 英1月生産者物価指数（前年比） 〔-〕 （+2.7％）
19:00 ユーロ圏12月鉱工業生産 〔-1.4％〕 （+1.5％）
19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔+0.5％〕 （+0.5％）
19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値（前年比） 〔+1.8％〕 （+1.8％）
19:00 ギリシャ10-12月期GDP・速報値（前期比） 〔-〕 （+0.8％）
19:00 ギリシャ10-12月期GDP・速報値（前年比） 〔-〕 （+1.6％）
19:00 独2月ZEW景気期待指数 〔-〕 （+16.6）
19:00 独2月ZEW現況指数 〔-〕 （+77.3）
19:00 ユーロ圏2月ZEW景気期待指数 〔-〕 （+23.2）
22:30 米1月生産者物価指数 〔+0.3％〕 （+0.3％）
22:30 米1月生産者物価指数・コア 〔+0.2％〕 （+0.2％）
22:50 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、講演
翌0:00 イエレンFRB議長、上院銀行委員会で証言
翌3:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
翌3:00 ダイセルブルーム・ユーログループ議長、オランダ議会でユーロ圏財務相会合議題について議論
翌3:15 ロックハート米アトランタ連銀総裁、講演
翌5:50 ヒースRBA経済調査局長、講演
2/15（水） 〔予想〕 （前回）
15:00 クレディ・アグリコル、10-12月期決算発表
16:00 トルコ11月失業率 〔-〕 （11.8％）
17:00 南ア1月消費者物価指数（前年比） 〔-〕 （+6.8％）
18:30 英1月失業率 〔-〕 （2.3％）
18:30 英1月失業者数 〔-〕 （-1万100人）
18:30 英12月ILO失業率（3カ月） 〔-〕 （4.8％）
19:00 ユーロ圏12月貿易収支（季節前） 〔-〕 （259億ユーロの黒字）
20:00 南ア12月小売売上高（前年比） 〔-〕 （+3.8％）
21:00 米MBA住宅ローン申請指数（前週比） 〔-〕 （+2.3％）
22:30 加12月製造業出荷 〔-〕 （+1.5％）
22:30 米1月小売売上高 〔+0.1％〕 （+0.6％）
22:30 米1月小売売上高（除自動車） 〔+0.4％〕 （+0.2％）
22:30 米1月消費者物価指数 〔+0.3％〕 （+0.3％）
22:30 米1月消費者物価指数・コア 〔+0.2％〕 （+0.2％）
22:30 米2月NY連銀製造業景況指数 〔+6.75〕 （+6.5）
23:15 米1月鉱工業生産 〔+0.1％〕 （+0.8％）
23:15 米1月設備稼働率 〔75.5％〕 （75.5％）
翌0:00 イエレンFRB議長、下院金融委員会で証言
翌0:00 米12月企業在庫 〔+0.4％〕 （+0.7％）
翌0:00 米2月NAHB住宅市場指数 〔67〕 （67）
翌0:30 米週間原油在庫 〔-〕 （+1383万バレル）
翌2:00 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
翌2:45 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
翌6:00 米12月対米証券投資 〔-〕 （308億ドルの流入）
翌7:00 エリスRBA金融安定局長、講演
2/16（木） 〔予想〕 （前回）
08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況（指定報告機関ベース）
09:30 豪1月就業者数 〔+1万人〕 （+1万3500人）
09:30 豪1月失業率 〔5.8％〕 （5.8％）
21:30 欧州中央銀行（ECB）理事会、議事要旨公表（1月19日開催分）
22:00 モスコビシ欧州委員（経済・通貨担当）、講演
22:30 米新規失業保険申請件数 〔-〕 （23.4万件）
22:30 米2月フィラデルフィア連銀製造業指数 〔19.0〕 （23.6）
22:30 米1月住宅着工件数 〔122.6万件〕 （122.6万件）
22:30 米1月建設許可件数 〔123.3万件〕 （121.0万件）
23:45 クーレECB理事、講演
翌3:00 米30年物インフレ連動債入札（70億ドル）
翌6:30 NZ1月企業景況感（PMI） 〔-〕 （54.5）
翌6:45 NZ10-12月期小売売上高（前期比） 〔-〕 （+0.9％）
2/17（金） 〔予想〕 （前回）
18:00 ユーロ圏12月経常収支（季調前） 〔-〕 （405億ユーロの黒字）
18:30 英1月小売売上高（自動車燃料含む） 〔-〕 （-1.9％）
19:00 ユーロ圏12月建設支出 〔-〕 （+0.4％）
22:30 加12月国際証券取引高 〔-〕 （72.4億加ドルの流入）
翌0:00 米1月景気先行指数 〔+0.4％〕 （+0.5％）
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